MoraBanc i JC Flowers s'interessen per la gestora Tressis

La crisi del coronavirus ha accelerat la venta d'aquesta empresa espanyola per la qual hi ha múltiples interessats

Actualitzada 06/07/2020 a les 14:55

Redacció Andorra la Vella

MoraBanc i JC Flowers & Co, propietària de Vall Banc, s'han interessat per adquirir la gestora espanyola Tressis, la qual amb la crisi del coronavirus ha vist accelerada la seva necessitat de venta. Segons publica el portal bolsamania, hi ha diferents bancs i fons que han mostrat interés, entre els quals destaca especialment l'entitat financera andorrana, que el 2015 ja va intentar adquirir la gestoria però el Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ho va vetar arran de la crisi BPA. En els darrers dies, MoraBanc hauria fet un segon intent, però segons apunta el mitjà espanyol, aquesta última oferta hauria estat rebutjada per ser inferior al que es demana. Per la seva part, el fons nord-americà JC Flowers & Co està analitzant la possibilitat de posar damunt la taula una oferta, malgrat que bolsamania assegura que des de la gestoria neguen que hi hagi hagut negociacions. Tressis va ser fundada el 200 i gestiona més de 4.400 milions d'euros en patrimoni de clients. Dins d'aquest volum s'inclourien els gairebé 390 milions dels fons i SICAV de Tressis Gestión.

