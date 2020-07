La plataforma de Soldeu acollirà concerts a l'agost

Actualitzada 06/07/2020 a les 06:19



MARGE DE MILLORA AL PRIMER CAP DE SETMANA DE JULIOL

Tot i que alguns dels carrers del Principat han començat a omplir-se, el balanç del primer cap de setmana de juliol té encara marge millora per acostar-se als indicadors turístics d’anys anteriors per a aquestes dates. “Certament hi ha hagut més moviment que el cap de setmana passat però no es pot comparar, som només a la meitat d’ocupació”, va afirmar el president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA). Segons les dades de l’associació, encara hi hauria un 30% d’allotjaments turístics que romandrien tancats, almenys fins a la setmana que ve en perspectiva que obrir el negoci en aquestes condicions no surt rendible. Així mateix, Ramos recorda que per aquestes dates de l’any passat el Cirque de Sol atreia una important bossa de turistes que enguany no es podrà comptar amb ella. De totes maneres, el president de l’UHA afronta “esperançat” l’estiu perquè la situació pugui revifar a partir de les reserves d’última hora. Per la seva banda, la presidenta de l’associació de Comerciants del Centre Històric d’Andorra la Vella, Anna Riberaygua, va destacar l’efecte positiu que ha tingut el Mercat de la Vall en la restauració. Amb tot, lamenta que a nivell comercial ha estat un cap de setmana molt pobre. “Encara no es noten els efectes de l’obertura de fronteres”, va assegurar. En darrer lloc, pel que fa al Pas de la Casa, les principals associacions de comerciants van coincidir en assenyalar que, tot i l’afluència de turistes, hi ha força marge de millora per comptar amb més visitants a partir de la segona quinzena de juliol quan molts francesos comencin les seves vacances.

El ministeri de Turisme aposta per dur a terme concerts a l’aire lliure durant els caps de setmana del mes d’agost per tal d’incentivar Andorra com a destinació turística. Segons ha pogut saber el Diari, els esdeveniments musicals previstos, entre cinc i sis concerts, se celebraran a la plataforma de Soldeu, a l’aire lliure, i es permetrà l’entrada d’un màxim de 4.000 persones. Aquesta és la xifra que ha validat el ministeri de Salut per mantenir la seguretat i evitar cap rebrot del coronavirus. A més, s’ha decidit que la gent estigui de peu i es marcaran zones diferenciades i separades per tal de mantenir el distanciament recomanat per fer front a la Covid-19. Només podran estar juntes i tenir contacte les persones del mateix nucli que vagin al concert i hauran de dur mascareta tota l’estona.Turisme ha escollit la plataforma de Soldeu perquè es considera una zona fàcil per controlar, que podrà estar acordonada i a més ja disposa d’una zona de serveis. El fet de ser un espai ampli i estar a l’aire lliure ha sigut també un dels factors determinants per escollir-lo. A més, i per tal d’evitar aglomeracions o actituds inadequades, el Govern ha decidit que els concerts acabin a les 11 de la nit i que no es permeti la venda d’alcohol. També s’ha creat un protocol de seguretat molt ordenat i rígid per evitar contactes entre desconeguts i permetre una entrada i una sortida de la zona controlada. Totes les mesures s’han pres sota criteris sanitaris i han estat aprovats per Salut.La crisi sanitària ha impedit aquest any la celebració de tots els esdeveniments previstos o com a mínim tal com s’havien pensat en un inici. Un dels més evidents és la no presència enguany del Cirque du Soleil, que a més es troba amb greus problemes econòmics a causa de la cancel·lació de tots els espectacles per culpa del coronavirus. La proposta alternativa que avui presentarà oficialment el Govern, i de la qual no han transcendit encara els nom dels grups que actuaran, té un cost molt més econòmic que el Cirque i té l’objectiu de captar el turisme de proximitat.Com s’ha fet diversos anys amb les entrades del Cirque, per poder accedir als esdeveniments musicals a Soldeu es podran comprar els tiquets per internet. A més, s’oferiran paquets als hotels que ho vulguin perquè els posin a disposició dels seus clients. La idea és posar en venda packs amb entrades per al concert als visitants que facin una pernoctació de dos dies al Principat.Els esdeveniments musicals que es durant a terme a Soldeu s’engloben dins l’estratègia per la qual ha optat turisme aquest any de centrar la campanya en els visitants provinents d’Espanya i França. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ja va avançar en la presentació de la campanya que s’estaven buscant altres opcions com alternativa al Cirque du Soleil malgrat ser impossible trobar solució per a l’espectacle de la companyia canadenca. Tanmateix, va deixar clar que el 2021 “tindrem l’espectacle d’aquest any i el 2022, un de nou”.