Dos morts en un accident d'helicòpter a l'Alt Urgell

La col·lisió ha tingut lloc al migdia a prop del paratge de Sant Marc, a Fórnols

Actualitzada 06/07/2020 a les 14:44

Dues persones han perdut la vida aquest migdia en un accident d'helicòpter al terme municipal de La Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell, prop del paratge de Sant Marc. Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha activitat el pla especial per a emergències aeronàutiques quan prop de les 12 h un testimoni ha alertat al telèfon d’emergències 112 de què havia vist estavellar-se un helicòpter i que es trobava en flames. Una vegada desplaçats als llocs dels fets, els cossos d’emergències han confirmat la mort dels dos ocupants de la nau, que es trobaven a la zona realitzant tasques de manteniment de línies elèctriques. En el pla d'emergències hi han participat un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), així com tres mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat (un helicòpter bombarder i dos helicòpters de rescat del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) de les bases de la Seu d’Urgell i Cerdanyola). Els efectius dels GRAE han estat els primers en arribar al lloc de l’accident i han actuat amb extintors sobre les restes de l’accident per evitar que l’incendi causat per la caiguda de l’aeronau afectés la massa forestal.