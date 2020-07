Prop de 2.700 multes per excés de velocitat durant el confinament

Actualitzada 05/07/2020 a les 06:43

Dolors Moreno Andorra la Vella

Entre el 14 de març, primer dia del tancament de l’activitat econòmica per la pandèmia, i el 10 de juny, quan tot just feia deu dies del desconfinament generalitzat, la policia ha comptat 2.688 sancions per excés de velocitat. Infraccions detectades pels quinze radars fixos instal·lats a la xarxa viària i que denoten que malgrat l’important descens de la mobilitat com a conseqüència del tancament hi ha hagut un notable nombre de multes. L’explicació que es dona és que precisament la caiguda del nombre de vehicles a la carretera hauria contribuït al fet que els conductors premin més l’accelerador i infringeixin els límits de velocitat de la via.

No obstant, també cal apuntar que la mobilitat va anar incrementant-se, especialment amb la reactivació, a principi de maig, del sector de la contrucció. Un parell de setmanes després s’afegien més sectors econòmics i el desconfinament generalitzat arribava l’1 de juny i també l’obertura de la frontera francesa que permetia l’entrada de visitants gals. Però a banda de les prop de 2.700 multes per excés de velocitat, en aquests tres mesos el cos d’ordre ha imposat 243 més per saltar-se algun dels articles del Codi de circulació.



Seguretat pública

La policia ha imposat 260 sancions més per infraccions a la Llei de la seguretat pública. La normativa ha estat una eina legal que s’ha usat durant el temps de confinament per sancionar aquells que se’l saltaven, a l’infringir alhora les disposicions de la legislació de seguretat pública per exemple per alterar la tranquil·litat del veïnat fent festes i soroll o per organitzar botellons en un espai obert. Des del cos d’odre van indicar que la quantitat d’aquest tipus de sancions és molt més” elevada que la que registrada l’any passat en la mateixa època.