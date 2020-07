Grandvalira permet l'entrada lliure a les persones residents fins al 12 de juliol

La temporada d’estiu s’allargarà fins al 13 de setembre i inclou diverses novetats turístiques

Actualitzada 05/07/2020 a les 08:11

Lorena Giménez Andorra la Vella

Grandvalira va inaugurar ahir la temporada d’estiu després de més de tres mesos tancats arran de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus. Durant l’estrena, que va tenir lloc al Mon(t) Màgic del sector de Canillo, el director de Marketing del domini, David Ledesma, va manifestar que posen en marxa unes jornades de portes obertes en les quals els residents del país podran accedir lliurement a les instal·lacions de Grandvalira fins al 12 de juliol. “La nostra voluntat és donar a conèixer el sector al turisme local i de proximitat i, a més, mostrar un component de solidaritat amb aquelles persones i famílies que per la crisi viscuda no podran anar de vacances fora d’Andorra”. Així mateix, Ledesma va indicar que l’entrada també serà lliure durant toa la temporada per aquelles persones que disposin del forfet de temporada de Grandvalira, Ordino-Arcalís i Ski Andorra. I va afegir que per a la pròxima temporada “tenim previst engegar un paquet de forfet amb garanties per si hi hagués un rebrot del virus al país”.

Tanmateix, el director de Marketing va destacar que la temporada s’allargarà fins al 13 de setembre i incorpora una sèrie de novetats per garantir una millor experiència al client, entre les més destacades es troba “la polsera magnètica, que exerceix de forfet i els clients poden comprar les activitats i carregar-les allí. Així, també evitem un excés de contacte entre treballadors i usuaris a les taquilles”.

Per la seva banda, el director de desenvolupament de negoci de Grandvalira-Saetde, Xavier Salinas, va fer esment dels ginys que tindrà operatius el domini durant la temporada, com els telecabines, el sector de restauració i els circuits de BTT a Encamp. Salinas també va destacar el gran treball dels tècnics de Grandvalira, als qui va agrair la feina feta en la preparació de la reobertura. “Hem fet un exercici a contrarellotge per posar a punt totes les instal·lacions, un treball que no hauria estat possible sense la implicació de tot l’equip”, va dir.

En aquesta línia, David Hidalgo, director General de Grandvalira-Ensisa, va apuntar que han implementat mesures de protecció per evitar la propagació del virus, tot i que “no hem volgut equipar la muntanya com si fos un quiròfan, sinó incloure mesures de protecció”.

Per cloure, Ledesma va indicar que tot i que “no tenim indicadors de com anirà l’estiu, nosaltres pensem en el futur i som optimistes, ja que creiem que un destí com Andorra i la muntanya són un atractiu interessant després de la situació que s’ha viscut a escala mundial pel coronavirus. Comencem el procés de reconquesta de la normalitat”.

