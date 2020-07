Grandvalira farà un reemborsament dels forfets de temporada en cas de rebrot

Aquesta mesura serà per a qui el compri en la nova finestra de venda, que s’obrirà el 7 de juliol

Actualitzada 03/07/2020 a les 07:08

Grandvalira posarà a la venda el forfet de temporada a partir del 7 de juliol. A més a més, en aquesta finestra de venda, els clients que confiïn en el domini esquiable i el comprin tindran dret al reemborsament econòmic en cas que hi hagi un rebrot de la Covid-19. Així ho va explicar al Diari el director de màrqueting de la compa­nyia, David Ledesma. “Obrim una nova finestra de venda a partir del 7 de juliol fins a l’1 d’octubre, que és quan normalment es podia comprar el forfet de temporada”, va afirmar Ledesma, que va afegir que “obrim aquesta opció amb la voluntat de fer un exercici de transparència envers els nostres clients i dir-los que sabem que la temporada anterior va acabar molt de pressa, i com que el que més els agrada és esquiar per això poden continuar confiant en Grandvalira”.

Ledesma també va abordar les característiques que tindrà aquesta nova finestra de venda dels forfets de temporada i va manifestar que “obrim aquest early booking i volem oferir una sèrie de garanties perquè els nostres clients tornin a confiar en nos­altres. D’aquesta manera, en funció de la condició de cadascú i de la renovació, els descomptes poden arribar fins a un 25%”. En aquest sentit, Ledesma també va explicar que a Grandvalira “hem preparat una sèrie de taules d’amortització, per tal que si passa alguna cosa durant la temporada, els clients sàpiguen el percentatge de retorn al qual optaran. Estem sent molt transparents”.

Ledesma va afegir que “el que proposem no ho hem vist en cap altre lloc. Ni als Estats Units, ni als Alps, ni a les estacions properes. Pensem que en aquests moments els clients el que necessiten és que siguem transparents per tal de donar-los confiança. Per això donem la possibilitat de comprar abans i ampliem les garanties per tal que comprin amb tota la tranquil·litat”.

