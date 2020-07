Divisió entre taxistes per la creació d'una centraleta única

Els interurbans proposen un ‘call center’ que sigui gestionat per persones amb discapacitat

Actualitzada 02/07/2020 a les 06:52

Martí Pons Andorra la Vella

La divisió entre les associacions de taxistes per crear una centraleta única es manté vigent. Els Taxistes Interurbans (ATI) proposen crear un call center que inclogui tot el sector i que sigui gestionat per persones de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). L’actual secretari de l’ATI, Manel Vázquez, va explicar al Diari que la idea de la centraleta “permetria obtenir llocs de treballs per a aquest col·lectiu”, que seria el responsable de gestionar les trucades dels usuaris que necessiten un taxi. A més, “s’evitaria que algun dels grups se’n pogués apoderar”.

El secretari de l’ATI també va informar que demà es preveu una reunió amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en què també hi serà present l’USdA, representants de l’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) i Taxi Exprés. En aquesta trobada es proposarà treballar amb un sistema d’aplicació amb el qual ja estan treballant fa uns quants anys. Segons Vázquez, aquests aplicatius permeten treballar amb dades confidencials, ja que “l’ATA treballa per radiofreqüències i no permet una privacitat de les dades”. A més, les apps permeten que els pagaments es puguin fer des del mateix sistema de software”.

Per la seva banda, el nou president de l’ATA, Josep Lluís Donsión, va exposar el desacord, ja que “nosaltres tenim central pròpia. Estem treballant per implantar un sistema aplicatiu amb la nostra gestió i no ens caldrà tenir-ne una més d’afegida”.

