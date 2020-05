França mantindrà tancades totes les fronteres malgrat el desconfinament

El ministre d’Interior gal reitera que no hi ha una data prevista per a la reobertura

Actualitzada 04/05/2020 a les 08:05

Agències Andorra la Vella

El ministre francès d’Interior, Christophe Castaner, va subratllar ahir que les fronteres seguiran tancades malgrat l’inici del desconfinament el proper dia 11, que no hi ha data per a la reobertura i que l’objectiu és una coordinació en el conjunt de la Unió Europea i a nivell bilateral. “El nostre objectiu és que hi hagi una doctrina europea per a la reobertura de les fronteres”, va explicar en una entrevista a la cadena LCI. Castaner va dir que les fronteres a l’interior de l’espai Schengen seguiran tancades “fins a nou avís”, encara que la idea és que es pugui circular entre els països membres abans de reobrir les fronteres exteriors.

És una qüestió –va dir– en la qual treballen setmanalment els representants dels Estats europeus i també en un marc bilateral amb la intenció de “trobar les millors solucions sobre la base de la reciprocitat”. Mentrestant, la prioritat és facilitar derogacions per als treballadors transfronterers o per a altres casos, com famílies separades per les fronteres.

El titular d’Interior no va voler pronunciar-se sobre la possibilitat de viatjar aquest estiu amb l’argument que en les actuals circumstàncies “fer projeccions a deu setmanes no és seriós”. Perquè en primer lloc cal franquejar les dues primeres fases de la desescalada fixades pel president francès, Emmanuel Macron, l’11 de maig i l’1 de juny. En aquest període, els desplaçaments a França estaran limitats a un radi de 100 quilòmetres del domicili, llevat que es pugui justificar per motius professionals o familiars “imperiosos”.

Dissabte, el govern francès va presentar un projecte de llei per prolongar l’estat d’alerta sanitària fins al 24 de juliol i que preveu, amb vista a l’inici del desconfinament, l’obligació d’una quarantena de 14 dies per a persones que arribin de l’estranger sense símptomes i un aïllament de fins a 30 dies per als que tinguin un diagnòstic positiu de coronavirus.

El ministre de Sanitat, Olivier Véran, va afirmar que aquesta quarantena i aquest aïllament s’imposaran a tots els que entrin a França, siguin francesos o estrangers, encara que en el text del projecte de llei es precisa que seran mesures decidides individualment, motivades i dirigides a aquells que procedeixin de “zones de circulació de la infecció”, que hauran de ser objecte d’una informació pública. Véran va suggerir la possibilitat que la data de l’11 de maig per a l’inici de la desescalada es pugui endarrerir si els francesos es relaxen.