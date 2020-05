Comencen els tests a la població

Els punts de control distribuïts per tot el país han iniciat les proves d'anticossos als ciutadans convocats amb cita prèvia

Actualitzada 04/05/2020 a les 10:25

Les més de 700 persones mobilitzades per fer el cribratge massiu a la població han començat a fer tests d'anticossos a totes les parròquies a les vuit del matí. Professionals i voluntaris han posat en marxa l'operativa sanitària i de logística que permetrà saber el grau d'immunització de la ciutadania davant la Covid-19 i descobrir nous contagis per tractar-los i aïllar-los i evitar la propagació de la malaltia.

Les proves s'estan fent a les persones que ja han rebut l'avís dels comuns i tenen cita per acudir fins a les vuit del vespre a un dels 59 punts de control on hagin estat convocats per anar en vehicle o a peu entre els més de 60.000 ciutadans que s'han registrat a la plataforma habilitada pel Govern i els que seran contactats des de les administarcions parroquials per acudir a la crida que ha fet Salut. La previsió és que cada Stop Lab faci unes 140 punxades diàries el que suma més de 8.000 proves per jornada que s'allargarien 24 dies per fer les dues rondes d'analítiques.

#1 regaloman

(04/05/20 10:34)