Govern va avançar diners al Cirque du Soleil per a l'espectacle suspès

El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, recorda que el xou s’ha ajornat al 2021 i que no es preveu un extra de cost

Actualitzada 03/05/2020 a les 06:54

Martí Pons Andorra la Vella

El Govern preveu que l’ajornament de l’espectacle del Cirque du Soleil previst per aquest estiu comporti una mínima pèrdua econòmica pel que fa als pagaments avançats d’enguany. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que no va voler especificar quants diners s’han avançat, va assegurar que no hi ha cap possibilitat de tornar enrere i celebrar aquest estiu l’espectacle. “Tot quedaria en mans de les decisions que es puguin prendre en les pròximes setmanes per part de l’executiu, quant a les mesures de seguretat i les fases de confinament”, però des de la mateixa companyia diuen que no es pot fer aquest estiu, ja que “pràcticament la totalitat de la plantilla a escala mundial es troba en situació d’un ERTO”.

El gerent d’Andorra Turisme va explicar al Diari que a dia d’avui no s’havia procedit a la signatura del contracte amb el Cirque, tot i que sí que s’havien fet alguns pagaments d’avançament per als preparatius de l’espectacle. Tot i això, Budzaku va assegurar que al no tractar-se d’una cancel·lació, en què segurament sí que hi hauria hagut una pèrdua econòmica, i sí d’un ajornament de la data, “la intenció és que no hi hagi un extracost”, va dir. A més va afegir que, “si hi ha alguna pèrdua, aquesta seria mínima, tot i que encara no hi ha res oficial i no tenim totes les garanties”. Tot i això, va indicar que al tractar-se d’una situació excepcional i tenint en compte que “el 95% de l’empresa ara mateix té un ERTO, els acords estan sent positius”.



Campanya turística

Pel que fa als plans d’actuació previstos per a la temporada d’estiu, Budzaku va informar que estan treballant amb diversos escenaris possibles per intentar que l’impacte cap al sector turístic sigui com més petit, millor. “Ara mateix no podem fer una previsió perquè tenim una gran incògnita que no ens deixa pintar cap escenari en concret”. De totes maneres, es va mostrar positiu i creuen que, malgrat que hi hagi menys turistes en la temporada, “podran entrar durant els mesos de juliol, agost i fins i tot al setembre”.

El gerent d’Andorra Turisme va explicar que els seus plans d’actuació es basen en una previsió del treball amb dues o tres setmanes d’antel·lació. “Fem servir molt el sentit comú però si el dia 25 de juny, per exemple, els països veïns ja poden sortir, en el moment que tinguem certes garanties activarem els nostres plans d’actuació”, va assegurar.

Budzaku va explicar que per primera vegada sobre la taula hi havia la possiblitat d’engegar una campanya turística d’un dia per l’altre. “La campanya seria igualment vàlida i potent, ja que enguany haurem de competir amb les campanyes dels veïns del nostre entorn, que també voldran atraure els seus nacionals”. Tot i això, va al·legar que “els plans d’actuació de l’executiu i la responsabilitat de la ciutadania serà un punt a favor per mostrar-nos com un destí segur”. A més, va assegurar que “el país té uns ingredients que poden servir a l’hora de comunicar ja que som un lloc on pràcticament el 90% del territori és natura i tenim una oferta hotelera realment acceptable”.

Des d’Andorra Turisme, però, tenen clar que tot el que es pugui parlar en aquests moments “pot quedar en paper mullat demà, ja que hi pot haver canvis”. A més, el gerent va assegurar que en el cas que els països veïns no permetessin deixar passar els seus residents, tota la campanya de turisme “quedaria estèril” i que “el replantejament pel turisme local seria diferent”. Tot i això, Budzaku va al·legar que aquest és el pitjor dels escenaris que tenen pensats ara mateix i es mostren convençuts que aquest plantejament “és pràcticament nul”, tenint en compte les fases de desconfinament dels països veïns. D’aquesta manera, en aquests moments estan pendents dels protocols que s’estableixin a partir d’ara des de l’executiu per poder iniciar aviat la campanya.