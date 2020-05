Prop de 300 empreses van sol·licitar adherir-se a la mesura urgent i van tramitar un total de 3.619 expedients

Els ERTO afecten més de 3.500 treballadors Xavier Espot i Jordi Gallardo van comparèixer ahir per explicar les noves mesures. Fernando Galindo

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:17

Òscar Serrano Andorra la Vella

El formulari que va posar ahir a disposició el Govern perquè les empreses comencessin a enviar la documentació per acollir-se als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) va rebre en les primeres 24 hores prop de 300 sol·licituds vinculades a més de 3.000 treballadors. Tal com va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa d’actualització diària, fins a mitja tarda havien sol·licitat adherir-s’hi 289 empreses amb un total de 4.391 treballadors, dels quals 3.619 es veuran afectats per un ERTO. Tanmateix, davant la delicada situació econòmica que viu el país actualment, Espot va detallar que la gran majoria de les sol·licituds estan relacionades amb una suspensió temporal de contractes, 3.080, mentre que només 539 són per reducció de la jornada laboral.

Tant el cap de Govern com el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, van defugir de valorar les dades, però van enviar un missatge de tranquil·litat davant la dificultat d’alguns empresaris a l’hora de presentar la documentació relacionada amb els butlletins de salaris dels treballadors, que es podran entregar més tard, amb la sol·licitud ja tramitada. Amb això, l’objectiu que es marca l’executiu, segons va dir Espot, és alleugerir al màxim els mecanismes per a les empreses i estar al costat dels treballadors afectats, que tenen a la pàgina web del Govern una eina per calcular quina és la reducció concreta del salari.



Reactivar la construcció

Més enllà de xifrar el nombre d’empreses que es van acollir durant les primeres hores als ERTO, el ministre Gallardo va confirmar que a partir de dilluns la construcció i els sectors que hi estan directament relacionats podran tornar, amb mesures de seguretat concretes, a la seva activitat habitual. “L’obertura concerneix la construcció, les indústries de productes estratègics i professionals com ara lampistes o electricistes”, va explicar Gallardo, que va afegir que també podrien tornar a obrir les portes els tallers mecànics, ja que “les màquines de les obres hauran de passar per un manteniment i unes revisions”. Més enllà d’aquests sectors, el ministre de Presidència va detallar que els gestors i els advocats també podran tornar a treballar, sempre que no hi hagi en l’espai de treball més del 50 per cent de la plantilla.

En total, les activitats que tornen a la “relativa normalitat” amb la segona fase d’obertura contenen un gruix de 4.760 treballadors, gairebé 2.000 més del llindar que va marcar Salut com a segur per evitar un possible rebrot del virus. En aquest sentit, però, Gallardo va explicar que totes les activitats que es puguin fer des de casa s’hauran de fer amb teletreball i que la previsió és que “només 2.800 treballadors seran cridats a la feina i tornaran a sortir de manera periòdica”.

En tot moment, tant el ministre Gallardo com el cap de Govern van subratllar la importància que tindrà que els treballadors segueixin la normativa i els protocols de seguretat, i és que “no ens podem permetre un relaxament perquè aquesta és la garantia que la recuperació econòmica segueix endavant”, va manifestar Gallardo, que durant el torn de preguntes, va deixar clar que el criteri que seguirà el Govern per obrir la construcció abans que cap altre sector és que aquest no depèn del turisme i el risc de contagi és relatiu, “encara més si tenim en compte les distàncies i les mesures de seguretat que s’hauran de seguir”.



La fase 3 és més a prop

La corba epidemiològica ha estat clau per a l’obertura de la fase 2 i també ho serà per a la tercera fase, que s’hauria d’obrir el 18 de maig vinent. L’objectiu és anar alliberant tots els altres sectors econòmics, però tot dependrà de la situació en la qual ens trobem. En aquest sentit, Gallardo va defensar el fet de deixar per més endavant l’obertura d’altres negocis, perquè “pel nivell d’ingressos que obtindrien potser no seria interessant obrir”.



MESURES



1 Sectors

La construcció, el pilar de l’obertura

La segona fase que començarà dilluns es fonamenta en l’obertura de la construcció i les indústries que hi estiguin relacionades, per tal de començar a reactivar el sector.



2 Efectes

Els mecànics també podran obrir

Per l’obertura de la construcció, el Govern va decidir que els tallers mecànics són necessaris per poder passar les revisions a tota la maquinària.



3 Professionals

Els advocats i els notaris s’hi sumen

Els advocats, notaris, gestors, economistes i saigs també tenen permès tornar a la feina, sempre que segueixin unes mesures d’higiene i seguretat adequades.



4 Empleats

2.800 treballadors tornaran a la feina

Els sectors que poden tornar a obrir contenen 4.780 treballadors, dels quals només 2.800 podran tornar a la feina per mantenir distàncies de seguretat.



5 Protecció

Els protocols de seguretat són clau

L’ús de mascareta o el distanciament entre treballadors són algunes de les mesures que va pactar l’Acoda i que ha validat el Govern per poder tornar a treballar amb seguretat.



6 Seguretat

Si no es compleix, es tornarà enrere

El cap de Govern i el ministre Gallardo van posar molt en relleu la importància de complir els protocols per tal d’evitar un rebrot important.