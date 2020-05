Dotze dels veïns del bloc cremat a Carlemany han deixat l'hotel on descansaven

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

Només un dels tretze veïns del bloc que es va cremar a l’avinguda Carlemany fa tot just una setmana que van ser reallotjats a un hotel d’Andorra la Vella es manté provisionalment en l’establiment hoteler. Així ho va confirmar al Diari el departament d’Afers Socials, que va detallar que la gran majoria dels afectats han anat trobant allotjament al llarg de la setmana.

Concretament, el ministeri va apuntar que el mateix dia dels fets van marxar tres persones, que comptaven amb suport familiar i recursos propis per cobrir les despeses. Cinc veïns més van deixar l’hotel entre principi de setmana i ahir per anar a cases d’amics.

Un temporer va agafar el vol cap a l’Argentina i dos més van marxar del país, i avui, en principi, deixa l’hotel una persona més, que en aquest cas necessitarà ajuda del ministeri.