De fabricar mitjons a fer mascaretes per practicar esport

Fabricades a la UE i dissenyades a Andorra, les mascaretes Otso es venen a través de la pàgina web a esportistes d’Europa i dels Estats Units.

Actualitzada 02/05/2020 a les 06:33

Òscar Serrano Andorra la Vella

De vegades, les situacions més complexes i delicades obren la porta a la creativitat i a noves línies de negoci que abans no existien. Davant l’amenaça constant en què viu bona part de la població mundial per la Covid-19, l’ús de mascaretes s’ha estès entre totes les regions i edats i el seu ús ha deixat de ser purament sanitari per passar a ser un complement estètic, d’on moltes empreses han vist una possibilitat d’ajudar i fer diners. És el cas d’Otso, una marca esportiva “100% andorrana”, que va néixer fa poc més d’un any fent “mitjons i cintes per al cabell”, i que actualment fa “samarretes i, sobretot, mascaretes personalitzades d’ús esportiu”.

Aquestes últimes es van sumar al catàleg fa tot just un mes, quan els gerents de la firma estaven confinats a casa “pensant com podríem millorar la marca i ser encara més competitius”. En aquesta situació i veient que el Govern planejava obrir la porta a passejar i fer exercici, “se’ns va passar pel cap fer mascaretes per a aquells apassionats de l’esport que no van còmodes amb les quirúrgiques”. Dit i fet, es van posar a contactar amb les fàbriques amb les quals confeccionaven els mitjons, les samarretes i les cintes del cabell, i van “dissenyar un producte que és semblant a les casolanes, però de millor qualitat”.

Fabricades a la Unió Europea, les mascaretes “born in Andorra” estan formades per tres capes. Una d’interior feta de cotó, que evita la irritació de la pell i filtra els bacteris que estan en suspensió per l’aire, una d’exterior de polièster, que és resistent a l’aigua, i una d’intermèdia de polipropilè, que no deixa passar cap tipus de partícula. Tot plegat, tot i no estar homologades per les institucions sanitàries europees, tenen un certificat de la Universitat de Sofia que “demostra que són totalment segures per fer esport i per portar-les en el dia a dia”.

El que fa realment especial aquestes mascaretes, però, és el seu disseny exterior, que tant pot ser d’un color llis, com amb il·lustracions de la naturalesa, que “és el que ens identifica com a esportistes”. Un total de 32 dissenys i tres mides diferents que fan que en poc més d’un mes n’hagin venut més de 1.500 arreu del món.

L’empresa, segons destaquen des de la propietat, deu molt a Andorra i, per això, “estem donant un euro per cadascuna de les mascaretes que venem”. Un total de 1.500 euros que “anirà a molt més en els pròxims dies”, i que “ajudarà el Govern a comprar més material i sortir d’aquesta”.