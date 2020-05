Cinc detinguts per irrompre en una casa i agredir l'inquilí

Actualitzada 02/05/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

El cos de policia va detenir cinc persones per irrompre de forma violenta en una casa, amenaçar i agredir l’inquilí que es trobava a l’immoble. Els fets van tenir lloc entre dimecres i dijous a la nit en un apartament d’Andorra la Vella, quan el llogater va trucar als agents de l’ordre per avisar i informar que un grup de persones estaven intentant accedir a la força a casa seva i el volien agredir. Llavors una patrulla del cos es va desplaçar a la ubicació proporcionada per l’agredit.

Segons van explicar fonts policials al Diari, en arribar, els intervinguts van veure com la policia s’aproximava a l’immoble, van sortir corrent del lloc dels fets i es van resistir a la detenció. En aquell moment es va iniciar una petita persecució. Tanmateix, els agents del cos van manifestar que els agressors van ser detinguts en dos grups. En el moment de l’encalç van poder detenir dos dels acusats de la irrupció a l’immoble i els van traslladar al despatx del cos de policia. Els agents van indicar que l’endemà, dijous, van aconseguir detenir i identificar les tres persones restants, les quals també van ser transportades a les oficines situades a la carretera de l’Obac.

La policia també va indicar que el motiu de la disputa entre el grup de persones i el llogater de l’immoble seria una qüestió econòmica, concretament per un deute, segons han demostrat les investigacions, però segueixen treballant per esbrinar tots els detalls del succés.

La policia va tenir al despatx els acusats fins ahir a la tarda, quan, finalment, els cinc agressors detinguts van passar a disposició judicial.