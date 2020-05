Els EUA pressionen Andorra pels sanitaris de Cuba

Actualitzada 01/05/2020 a les 06:59

Adrià Esteban Andorra la Vella

La diplomàcia nord-americana ha intensificat la càrrega contra les brigades mèdiques cubanes i ha llançat un nou advertiment a la comunitat internacional, especialment per a aquells governs que “es troben davant una escassetat de recursos mèdics” i han optat per acollir professionals sanitaris del país caribeny.

En aquest sentit, la plataforma web del departament d’Estat dels Estats Units va emetre fa uns dies un comunicat en el qual denuncia “les condicions abusives” dels professionals sanitaris que estan repartits pels més de 60 països que han sol·licitat la cooperació. Per aquest motiu, el document emplaça els governs receptors d’aquesta col·laboració a realitzar-se les següents preguntes: “Es paga als metges directament? Es comissen els seus salaris? Es garanteix als metges la retenció dels seus passaports? Són lliures de viatjar? Es permet que les seves famílies els visitin?”

D’altra banda, el comunicat declara que els acords “han de ser transparents i oberts al públic per assegurar la protecció dels drets dels metges”. Sobre aquesta qüestió, cal recordar que no ha transcendit el contingut del conveni econòmic signat entre Andorra i Cuba, més enllà que el cost del trasllat en avió va ser de 19.811,60 euros per a les arques públiques. Així mateix, l’executiu també va anunciar, sense donar més detalls, que la família Sirkia es faria càrrec de la despesa d’aquests professionals sanitaris.

Per últim, el subsecretari de l’Oficina d’Afers de l’Hemisferi Occidental dels Estats Units, Michael G. Kozak,va afirmar que les brigades cubanes no es basen en “la solidaritat o l’altruisme, sinó en guanys que van a les arques del règim repressiu, no a les butxaques dels metges que fan el treball”.