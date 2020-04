Un andorrà denuncia l'hospital de Salamanca per discriminació

Rachid T. H. assegura que va rebre un tracte vexatori "per la meva aparença d'àrab"

Actualitzada 30/04/2020 a les 18:56

Redacció Andorra la Vella

En Rachid T. H., no resident amb nacionalitat andorrana, ha denunciat aquest matí a l'hospital Santisima Trinidad de Salamanca després de rebre "un tracte vexatori" dimarts passat. Segons ha explicat al Diari l'afectat, fa nou anys que es va traslladar a Espanya per estudiar química i biologia, i en aquests moments cursa un màster en biologia molecular del càncer. El passat octubre li van detectar una malaltia intestinal per la qual ha tingut diverses afeccions. "El 28 d'abril em vaig començar a trobar molt malament, quan anava al bany em sortia sang i em marejava constantment, llavors vaig anar a urgències de l'hospital de Salamanca, on no em van tractar correctament per la meva aparença d'àrab", afirma en Rachid. Segons explica quan va arribar a la sala d'urgències dues infermeres es van apropar a preguntar-li que li passava, "però com estava tan dèbil i no tenia forces quan els hi contestava no em sentien, i van començar a ruixar-me amb un esprai que feia olor de lleixiu i a donar-me puntades". Rachid manifesta que en cap moment li van preguntar que li passava ni el motiu de la seva visita.