Fisioterapeutes o dentistes no tenen data de reobertura

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:29

EL PS VOL INFORMACIÓ SOBRE LES COMPRES DE MATERIAL SANITARI

El Partit Socialdemòcrata (PS) vol conèixer els informes de les adjudicacions de material sanitari en relació amb la crisi sanitària de la Covid-19. Així ho va constatar la presidenta de la formació política, Susanna Vela, després que ahir entrés una demanda d’informació al Govern.

L’objectiu del partit és ser coneixedor de totes les adjudicacions, saber quines empreses del sector han estat contractades i quines ofertes s’han pogut realitzar. “Amb aquesta demanda es tracta de poder conèixer la documentació, els expedients i els informes relatius a les adjudicacions que han tingut lloc en relació amb la crisi sanitària de la Covid-19”, va explicar Vela. En aquest sentit, des de la formació demanen, en primer lloc, els documents i els informes relatius a les adjudicacions de material mèdic, material de protecció, material de protecció i desinfecció i material de detecció ràpida realitzades pel Govern en el marc de la crisi sanitària.

Els socialdemòcrates en la seva demanda també volen obtenir la relació de totes les empreses contactades en relació amb les adjudicacions esmentades i la relació de totes les ofertes de preus presentades per les empreses contactades.

La darrera de les informacions que el partit demana a l’executiu té a veure amb la relació dels proveïdors contractats habitualment per les autoritats sanitàries abans de la crisi de la Covid-19, és a dir, aquelles que van fins a final de mes de febrer del 2020, així com també la relació dels nous proveïdors i les noves empreses que han subministrat material al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) a partir del mes de març del 2020. Finalment des del PS reclamen la relació de les ofertes de preu presentades per aquests nous proveïdors i el seu comparatiu amb totes les ofertes i propostes rebudes.

Fisioterapeutes, dentistes, logopedes segueixen gestionant urgències en espera de poder reprendre l’activitat amb certa normalitat, malgrat que la data és incerta especialment per als primers i que les condicions de reobertura hauran d’adaptar-se a mesures estrictes per evitar el risc de contagi. Els centres de fisioteràpia estan atenent “codis vermells”, des de postoperatoris derivats per l’hospital fins a persones que pateixen una patologia important o també pacients com els de Covid que han necessitat intubació i ventilació mecànica i que hauran de recuperar-se de les seqüeles en la musculatura. Ho fan seguint uns protocols estrictes, a cada centre només hi pot haver un professional treballant i l’atenció entre pacients s’ha d’espaiar una hora.El col·legi desconeix si aquestes mesures hauran de continuar però la presidenta, Edith Rascagneres, adverteix que “el mal que tenim els sanitaris des de fa uns quants anys són les tarifes”, i que si segueixen les restriccions la sostenibilitat dels centres se’n ressentirà i “hauríem de replantejar amb la CASS tarifes o salaris”. Rascagneres va apuntar que ara s’està duent a terme “un servei a la població” com a professió sanitària que té una obligació d’atenció continuada i no pas “una activitat econòmica”. Els ERTO, va afegir Racagneres, “podrà frenar un problema pel que fa a treballadors assalariats però això tampoc no es pot allargar indefinidament”. Els fisioterapeutes entenen que la seva tornada a certa activitat dependrà dels resultats del desconfinament progressiu i també dels testos d’anticossos, però ara “estem bastant en suspens”.Els dentistes, al seu torn, pensen que la represa de les consultes serà a partir del 18 de maig, en la tercera fase de reobertura plantejada pel Govern, però tampoc no hi ha un calendari tancat ni oficial. El col·legi treballa en nous protocols a seguir mentre des de l’ens se segueixen gestionant urgències i limitant l’atenció presencial a allò que és necessari.Els logopedes ara mateix mantenen una activitat mínima, “amb casos que no es poden ajornar de cap manera”, va exposar Anna Ros, responsable del col·legi, però a partir del 18 de maig en principi podran reprendre la normalitat amb mesures de seguretat com ara pantalles o mampares de metacrilat per separar-se dels pacients si les necessitats del tractament obliguen a treure’s la mascareta, o també mecanismes perquè els pacients no coincideixin. Ros va recordar que en el seu cas no tenen un tracte tan directe amb el pacient com un fisioterapeuta i, per tant, el risc és menor.