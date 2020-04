Caldea preveu recuperar personal a mesura que reobri l'activitat

Actualitzada 30/04/2020 a les 06:43

Dolors Moreno Andorra la Vella

Caldea va anunciar ahir la suspensió de contracte del 90% de la plantilla, 127 persones que preveu anar recuperant a mesura que el centre termal pugui reobrir l’activitat. L’ERTO el va validar el comitè d’empresa i la mesura es pren amb l’objectiu de “preservar els llocs de treball i tan aviat com sigui possible els anirem restituint”, va exposar el director general del termolúdic, Miguel Pedregal.

Es manté en actiu un grup reduït de persones, de direcció, administració i serveis tècnics, per garantir el manteniment de les instal·lacions i la reobertura quan sigui possible. El termolúdic té un pla de treball per recuperar els diferents serveis, tot i que Pedregal es mostra caut perquè tot dependrà de l’evolució de la situació sanitària i de la consegüent autorització per part del Govern. El pla, però, passa, com ja s’havia avançat, per iniciar el servei amb el club de socis, el negoci enfocat al client resident i que inclou les instal·lacions de gimnàs. Al juliol es confia ja a iniciar l’activitat termal i rebre els primers turistes. “Estic escoltant operadors turístics que donen l’estiu per perdut però nosaltres si podem obrir, obrirem”, va manifestar el màxim responsable del termolúdic. De fet, la instal·lació ja ha planificat protocols d’higiene i mesures per poder garantir el distanciament social per tal d’estar preparats per rebre els primers usuaris i així minimitzar qualsevol risc de contagi.

La crisi sanitària tindrà un efecte en els números que Pedregal prefereix no quantificar perquè la situació és canviant i impredictible. En qualsevol cas va enviar un missatge de tranquil·litat a consell d’administració, accionistes i treballadors: “L’empresa està supersanejada i té una posició de tresoreria robusta.”

Preguntat ahir per la quantitat d’empreses que presentaran ERTO, el ministre Eric Jover va manifestar que és positiu en el sentit que el que vol la mesura és garantir els llocs de treball.