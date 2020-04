Dos metres de separació i mascareta, normes per als operaris d'una obra

La construcció prepara el protocol sanitari per reprendre l’activitat dilluns vinent

Dolors Moreno Andorra la Vella

La construcció i annexos reprenen l’activitat dilluns. Una tornada a una normalitat relativa perquè estarà marcada pels nous protocols per evitar el risc de contagi que afectaran l’organització del treball. Les mesures elaborades per l’Associació de Contractistes d’Obra (Acoda) amb l’aval de Salut i que s’han transmès als altres professionals i sectors implicats en una obra perquè facin aportacions incideixen en tres aspectes fonamentals: la necessitat de garantir el distanciament entre treballadors, l’ús de material de protecció com ara mascaretes i potenciar la higiene del centre de treball i de les eines, sovint compartides. La norma bàsica passa perquè la separació entre operaris sigui de dos metres i que es porti mascareta, especialment si per les característiques de la feina que es fa en aquell moment no es pot garantir aquesta distància entre obrers.

La gerent de l’Acoda, Mònica Dalmau, va explicar que ja es va fer un aprovisionament conjunt de material de protecció quan les condicions del mercat dificultaven la compra, sobretot de mascaretes, “per començar amb les condicions idònies”. Des de l’Acoda són conscients que serà una represa progressiva, que no començaran tots els treballadors de cop el mateix dilluns però des del sector es remarca la importància d’arrencar després d’un mes i mig d’aturada.

El protocol també incideix en la necessitat que els treballadors cuidin una correcta higiene de mans i que per això se’ls haurà de garantir tenir accés a aigua, sabó o gels desinfectants per usar-los durant i després de la jornada laboral. També es remarca la importància de la neteja del centre de treball, les eines (que hauran de ser desinfectades un cop al dia com a mínim) o els vehicles compartits.

Quant a l’organització, se suspèn l’ús de vestidors d’obra perquè preferiblement els treballadors vinguin canviats del domicili i no coincideixin en un espai tancat. En llocs tancats, la norma és un aforament del 30% i la norma també haurà de ser potenciar les eines telemàtiques per evitar visites d’obra que reuneixin massa persones. Una qüestió que afecta els arquitectes. La degana del col·legi, Zaira Nadal, entén que hi haurà noves maneres de procedir que acabaran instal·lant-se. Alguns despatxos ja han usat el teletreball aquestes setmanes i aspectes com fer el visat de projectes de manera electrònica creu que poden accelerar-se.

