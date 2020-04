La CASS tramita més de 1.300 baixes per Covid-19

El consell d'administració "valora molt positivament i agraeix al personal de la CASS l'esforç realitzat durant l'emergència sanitària per continuar oferint un servei òptim"

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i el ministeri de Salut han tramitat 1.318 baixes laborals per aïllament o detecció de coronavirus, segons ha fet saber el consell d'administració. De la xifra total, 529 casos han estat per tenir la infecció, 542 ha estat aïllaments per contacte amb un malalt i 247 provinents de persones amb patologies de risc. El consell d'administració "valora molt positivament i agraeix al personal de la CASS l'esforç realitzat durant l'emergència sanitària per continuar oferint un servei òptim", en el qual destaquen els procediments telemàtics, ja que s'han tramitat 500 pins mensuals per accedir a la part privada del web de la CASS, fet que suposa haver superat "els 32.000 assegurats que poden fer tràmits on-line". L'òrgan de la CASS també ha especificat altres procediments com l'avançament dels pagaments de les pensions al 24 de cada mes, la simplificació del tràmit de fe de vida per videotrucades amb residents a l'estranger, el reforç del servei telefònic que ha rebut 1.000 trucades diàries, la resposta en menys de 24 hores als correus electrònics, i el manteniment del servei d'atenció presencial de tràmits que no es poden fer telemàticament i que atén entre 100 i 150 usuaris al dia. Així mateix, el consell d'administració subratlla la bona tasca en el desenvolupament de l'eina telemàtica d'accés i de sol·licitud d'ajuts a empresaris i treballadors per compte propi per reduir o suspendre la cotització, el qual ha rebut 6.000 peticions, i el desenvolupament de la segona llei òmnibus on s'incorporen les prestacions per suspensió d'activitat d'assalariats i d'autònoms, que estarà actiu durant el maig.