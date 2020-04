Nova defunció d'un padrí per coronavirus

L'home de 76 havia ingressat a l'hospital feia uns dies procedent del seu domicili

Actualitzada 28/04/2020 a les 13:44

Un padrí de 76 anys és la víctima número 41 de la pandèmia de coronavirus a Andorra. El difunt, veí de Sant Julià, estava ingressat al centre hospitalari des de feia uns dies on havia estat traslladat directament des del seu domicili i restava la unitat de cures intensives amb suport de ventilació mecànica.

L'hospital registrava ahir 32 ingressos de pacients amb la Covid-19, la meitat dels quals estan a l'UCI on hi ha una dotzena de malalts connectats a un respirador.