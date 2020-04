El primer ministre francès es reunirà amb les associacions de representants electes locals i prefectes i amb els interlocutors socials per tal de començar la tasca de coordinació i adaptació del pla a les realitats sobre el terreny

França es desconfinarà l'11 de maig si hi ha disciplina ciutadana El primer ministre francès, Edouard Philippe, presentant aquesta tarda el pla de desconfinament davant dels diputats

Actualitzada 28/04/2020 a les 18:31

Eva Bosch Andorra la Vella

El primer ministre francès ha assegurat que, si hi ha disciplina ciutadana, França es desconfinarà l'11 de maig, començant una segona fase a partir del 2 de juny, moment en el qual decidiran la reobertura de cafeteries i restaurants, permetent la lliure circulació de la població sense un certificat, exceptuant alguns casos concrets. Edouard Philippe ha presentat aquesta tarda el pla de desconfinament a França davant els diputats a l'Assemblea Nacional, revelant les principals regles a aplicar en sis àrees claus a partir de l’11 de maig: les escoles, botigues, empreses, mascaretes, proves d’aïllament dels pacients, transport i reunions. Philippe es reunirà a partir de demà amb les associacions de representants electes locals i prefectes i dijous amb els interlocutors socials per tal de començar la tasca de coordinació i adaptació del pla a les realitats sobre el terreny. Cada setmana estaran disponibles unes 700.000 proves virològiques a partir de la setmana de l’11 de maig, estant "cobertes al 100%" per l'assegurança mèdica, segons ha indicat Philippe.



Espanya anirà per fases

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut també aquesta tarda per tal d'explicar el programa per a la desescalada del confinament, optant per una via diferent basada en fases i no en dates precises per a la reobertura de comerços, platges o bars. “La desescalada serà gradual, asimètrica i coordinada. Ho farem per fases, la unitat serà la província o l'illa, no hi haurà mobilitat entre províncies o illes”, ha resumit Pedro Sánchez durant la roda de premsa. Sánchez ha indicat que cada fase tindria una durada aproximada de dues setmanes, que és el període mitjà d'incubació del virus, i que, si es seguissin els protocols i l'epidèmia estigués controlada, a finals de juny hi hauria un retorn a la normalitat. Quant a les fases, les obertures començaran amb els locals que puguin donar menjars sense gent a dins, per exemple, o els entrenaments individuals en els gimnasos, segons ha explicat. En restauració, s'obriran terrasses amb reduccions d'aforament. En la fase 1, en la reobertura de locals, hi haurà horaris especials per a la població més sensible, com la gent gran. En la fase 2 s'obririen, per exemple, els locals amb garanties de separació. Els cursos no es reprendran fins a setembre però en la fase 2 poden reobrir-se alguns centres per a recuperacions o ajudes per als pares que hagin d'anar a treballar i no tinguin amb qui deixar els fills. En aquesta fase també s'obriran espectacles de menys de 400 persones, sempre que es pugui garantir la separació.