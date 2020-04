Els silencis de la Cimera Iberoamericana

Actualitzada 28/04/2020 a les 07:27

CAP TUIT DE L'ORGANITZACIÓ DES DE L'11 DE MARÇ PASSAT

El compte de Twitter oficial de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat, que redacta els seus tuits en espanyol i portuguès, es manté en silenci des de l’11 de març. “Después de 2 apasionantes jornadas de trabajo con los representantes de turismo de los países iberoamericanos, agradecemos a los participantes su visita y les deseamos un feliz regreso a sus respectivos países”, és el darrer tuit publicat coincidint amb la clausura de la Reunió ministerial sectorial de Turisme que es va celebrar al Principat, concretament a Andorra la Vella, el 9 i 10 de març.

El compte, que supera els 2.500 tuits des que es va obrir el setembre del 2016, fa més d’un mes i mig que no té activitat i ni tan sols ha informat de la suspensió de la conferència que s’havia de celebrar a l’abril a Andorra, ni tampoc fa cap referència a la crisi sanitària provocada per la Covid-19 que és evident està trastocant els plans dels organitzadors de la Cimera Iberoamericana.

Tampoc se sap res respecte a com han finalitzat els concursos que la Fundació de la Cimera Iberoamericana Andorra 2020 va obrir fa uns mesos per adjudicar els contractes relacionats amb la comunicació de l’esdeveniment.

FELIP VI I GRYNSPAN PARLEN SOBRE LA CRIMERA 'PREVISTA" PER AL NOVEMBRE

MADRID. El rei d’Espanya, Felip VI, i la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, es van reunir ahir al palau de La Zarzuela, a Madrid. Entre les qüestions tractades, Grynspan va abordar assumptes relacionats amb la Cimera de caps d’Estat i de govern “prevista” per al novembre a Andorra, van informar des de la Casa Reial espanyola.

Dimecres passat, el 22 d’abril, s’hauria d’haver estat celebrant al Centre de Congressos d’Andorra la Vella l’edició número vint-i-una de la Conferència de directors iberoamericans de l’aigua, organitzada per la Codia. Aquell mateix dia, preguntat sobre la situació de la Cimera en la roda de premsa diària del Govern per actualitzar la situació sanitària provocada per la Covid-19, el portaveu de l’executiu, Eric Jover, es limitava a dir que s’estaven “estudiant plans” per fer front a les eventualitats provocades per la malaltia “per proposar alternatives al desenvolupament de la Cimera”. Afegia que no es pot prendre una decisió definitiva sobre una possible suspensió perquè “s’ha de veure com es desenvolupa la malaltia i com afecta la comunitat iberoamericana i en funció d’això anirem prenent les decisions convenients”.Cap paraula de Jover, però, respecte al fet que aquell mateix dia s’hauria d’estar celebrant la primera jornada de la reunió de la Codia, una suspensió-ajornament que no ha comunicat oficialment ni la secretaria general iberoamericana (Segib) ni la secretaria pro tempore de la Cimera, que va assumir el ministeri d’Afers Exteriors el novembre del 2018. Totes dues, la Segib i la secretaria pro tempore, són les encarregades de coordinar conjuntament totes les reunions, fòrums i trobades de la Conferència Iberoamericana, que havia de culminar el 26 de novembre amb la celebració de la Cimera de caps d’Estat i de Govern a Soldeu.Des de la secretaria general iberoamericana, preguntats pel Diara per la situació del calendari de la Cimera, es limiten a contestar que “com passa en tots els àmbits, la crisi sanitària provocada per la Covid-19 ha trasbalsat els plans previstos”. Les fonts consultades afegeixen que “en aquest moment la Segib i Andorra estan parlant amb tots els governs d’Iberoamèrica per veure quan i com es realitzen les reunions suspeses per la crisi del coronavirus i aquelles que han quedat pendents, entre les quals la mateixa Cimera de caps d’Estat i de Govern iberoamericans”.Finalitzen tot recordant que l’organització de les reunions “és competència de la secretaria pro tempore de la Cimera, que està a càrrec del Govern d’Andorra”. Posats en contacte amb la secretaria pro tempore, la resposta és que, de moment, “no es pot avançar res” sobre el calendari.A hores d’ara, tot i que encara sense una comunicació oficial, s’haurien suspès els esdeveniments programats per a l’abril i per al maig. Un seria la reunió de la Codia, que hauria d’haver acabat divendres passat, i l’altre la Conferència iberoamericana de ministres de Medi Ambient que estava programada per al 25 i 26 de maig al Principat, segons l’última actualització del calendari temptatiu oficial de la Cimera publicat l’11 de març.Amb tota probabilitat, també s’hauran d’ajornar els esdeveniments programats per al juny i el juliol. L’agenda oficial de la Segib encara manté programats per al juny la XIX Conferència Iberoamericana de ministres d’Administració Pública i Reforma de l’Estat, que s’havia de celebrar a Lisboa, i per al juliol la III Reunió de responsables de cooperació i la III Reunió de coordinadors nacionals, totes dues previstes a Madrid. Mentre que l’agenda de la Segib indica que s’han de celebrar aquells mesos, el calendari temptatiu marca el 25 i 26 de juny per a la primera, del 5 al 7 de juliol per a la segona i el 6 i 7 de juliol per a la tercera. Respecte a la resta d’esdeveniments programats, l’agenda de la Segib en manté alguns, no tots els indicats al calendari temptatiu, però sense una data concreta. Entre els quals, la Cimera de caps d’Estat.