El PS afirma que el Govern no havia notificat la suspensió de les POB

Pere López assegura que ni els alumnes ni el professorat sabien la decisió de l'executiu

Pere López demana el cessament del ministre Torres Pere Lópea en una intervenció al Consell General Fernando Galindo

Actualitzada 28/04/2020 a les 14:28

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha afirmat en un comunicat que el Govern no va anunciar la suspensió de les Proves Oficials de Batxillerat prèviament ni a la majoria del professorat ni als alumnes i ha reclamat "més transparència i empatia per part del Govern a l'hora de prendre decisions tan importants". El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha assegurat que "hi ha alumnes, pares i professors que no acaben de compartir la decisió i que voldrien analitzar com a mínim altres escenaris alternatius" i ha destacat que la participació democràtica en la presa de decisions "ha estat sempre una de les característiques i trets fonamentals de l'Escola Andorrana". Així mateix, López ha entrat dues preguntes a Govern per conèixer els processos de consultació i de participació democràtica que s'han utilitzat per suspendre les POB i si es plantegen alternatives un cop escoltades les diferents parts afectades.

