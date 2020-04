Tercera prova per a qui hagi passat la malaltia

Actualitzada 27/04/2020 a les 12:32

AJUDA MASSIVA DE SANITARIS PELS TESTS

El Govern comptarà amb l’ajuda de mig miler de voluntaris per dur a terme els tests massius d’anticossos. Segons va explicar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, “500 persones s’han mostrat voluntàries a donar un cop de mà a les Stop Labs que hi haurà repartides arreu del país”. Tanmateix, el ministre portaveu, Eric Jover, va desxifrar que de tots ells, 366 són provinents dels món sanitari. “El doble cribratge genera dubtes a tothom, però hem de creure-hi. Les proves són de bona qualitat i hem d’intentar anar tots en un mateix sentit”, va concloure Jover.

El Govern proposa fer una tercera prova d’anticossos a aquelles persones que hagin passat la malaltia i el seu sistema immunològic hagi generat defenses per combatre el virus. El test complementari es faria amb un marge de temps, de moment, indefinit, i tindria com a objectiu veure quina és l’evolució d’aquests anticossos amb el pas del temps i si hi ha la possibilitat que una persona que hagi passat satisfactòriament la Covid-19 es pugui tornar a infectar. Així ho va avançar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa d’actualització sanitària, on va explicar que aquest tipus de proves es faran a alguns col·lectius en concret i que els resultats “ens aportaran una informació molt valuosa per entendre com avança la pandèmia i com la podem superar”. En aquest sentit, el ministre Benazet va puntualitzar, però, que el protocol per fer les proves selectives encara no està enllestit.Més enllà de les mesures que prengui el Govern de cara als pròxims mesos, Martínez Benazet va voler aprofundir en els tests massius que es faran aquesta setmana a bona part de la població i va defensar la idoneïtat de les proves d’anticossos davant de les PCR. “Aquests tests ens permetrà desxifrar no només qui pot estar infectat, sinó qui està en període d’incubació i quin és el percentatge de persones que han deixat la malaltia enrere i no han tingut símptomes”, va explicar Per aquest motiu, el titular de Salut va insistir que si hi ha una part de la ciutadania que no es fa el test “dificultarà enormement” l'estratègia prevista per al confinament selectiu, que consistirà que únicament l’hagin de fer les persones contagiades i els seus contactes. Ara per ara són 51.000 persones les inscrites per sotmetre’s a aquesta prova que suposarà una operativa de molta envergadura i que ja ha tingut un cost d’1,6 milions d’euros. Jover va insistir en “l’aposta ferma” del Govern per conèixer la situació immunològica de la població.Pel que fa a l’actualització de les dades sanitàries, el ministre Benazet es va mostrar optimista, i és que només es van detectar dos nous positius en 24 hores, i s’eleva la xifra total de casos dels 738 als 740. Tanmateix, va explicar que hi ha 374 persones curades i que les defuncions es mantenien en les 40.Quant als casos actius, el ministre en va anunciar 326, 49 dels quals són personal sanitari i cinc, agents dels cossos especials. Ingressades a l’hospital de Meritxell es mantenen 32 persones, 16 a planta i 16 en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI). D’aquests últims, 12 estan en situació de ventilació mecànica. A més, hi ha 32 padrins infectats a El Cedre.El ministre va concloure apuntant que dels últims 78 resultats, 51 són negatius.