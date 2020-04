Alguns veïns van poder entrar ahir per tal d’agafar objectes personals acompanyats d’efectius dels bombers

L'edifici de Carlemany afectat per l'incendi no té danys estructurals Les flames i el fum sortint per les finestres i la balconada de l'edifici durant l'incendi de dissabte. Fernando Galindo

Actualitzada 27/04/2020 a les 12:46

Eduard Piera Andorra la Vella

L'edifici afectat per l'incendi que es va produir dissabte, al número 55 de l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany, no té afectada l’estructura bàsica i no pateix perill de col·lapse. Així ho van confirmar fons del cos de bombers al Diari. Tanmateix, també van explicar que sí que hi ha importants afectacions en alguns dels pisos. Concretament, el més afectat és on es va produir la deflagració, ja que l'interior està completament calcinat. Precisament, durant els treballs per tal de poder aturar la força i la violència de les flames, la mateixa pressió de l'aigua i la quantitat que se'n va emprar, van acabar provocant algunes afectacions tant en els pisos superiors com en els inferiors.

Les mateixes fonts van explicar que en el primer pis s'haurien produït problemes al sostre de tota la primera planta, a causa de l'aigua i de les filtracions posteriors que s'haurien produït. Igualment, combinat amb els materials de la construcció (molta fusta i guix) en serien les causes. Una situació similar és la que passa amb el tercer pis; en aquest cas, però, el que està afectat és el terra, derivat de les mànegues a pressió que es van emprar durant l'extinció de l'incendi.

Pel que fa a les investigacions sobre com s'hauria produït el foc que va arrasar el 2n 2a del 55 de l'avinguda Carlemany d'Escaldes-Engordany, les mateixes fonts van explicar que “no podem confirmar cap de les hipòtesis”. És la brigada científica de la policia que comanda els treballs.



Continuen en estat greu

Els dos veïns d’un pis de la quarta planta de l’edifici que van ser traslladats en estat molt greu a l’hospital, una dona de 42 anys i un noi de 16, mare i fill, segueixen en estat crític amb ventilació mecànica i pronòstic reservat a la Unitat de Cures Intensives, tal i com han informat des del centre sanitari. En relació a l'home de 43 anys que va resultar mort durant a l'incendi i que vivia en el pis on es va iniciar el foc, a la segona planta, és un resident d’origen gallec, empleat d’uns grans magatzems. Els seus familiars, que viuen fora del país, estarien fent les gestions oportunes i decidint com i on se celebraran els funerals en la seva memòria. L’home compartia l’habitatge amb la seva parella, que sí que va poder fugir de les flames. Ell va quedar atrapat al lavabo de l’immoble.



Els veïns

Els veïns de l'edifici afectat per les flames van haver de marxar dissabte amb el que portaven posat cap a la reubicació que els va facilitar el ministeri d'Afers Socials i Família, l'hotel Font del Marge, i es desconeix quan podran tornar a ocupar els seus domicilis. Així doncs, durant el migdia d'ahir es va habilitar un petit operatiu entre la policia, el cos de bombers i alguns dels veïns afectats per tal que aquests poguessin accedir a l'immoble per poder retirar algunes de les seves pertinences de primera necessitat. En aquest sentit, fonts del cos de bombers van explicar que “membres del cos han entrat amb la persona que vivia aquí per recollir els efectes personals que ens han indicat. És evident que primer s'ha comprovat l'estat de tot i que no hi havia cap tipus de perill, si no, no s’hauria permès l'entrada a ningú a l'edifici”. Abans d'accedir-hi, els agents de la policia comprovaven que la persona era qui deia ser, i que realment vivia a l'interior del bloc calcinat.

En concret, són deu les persones que s’estan a l’allotjament provisional facilitat per les autoritats. A banda d'aquests, n'hi ha vuit més que es van traslladar a cases de familiars o amics mentre duri la situació de no poder tornar, amb normalitat, a casa seva. En la compareixença d'ahir, el ministre Eric Jover no va acotar quan els afectats podran tornar al seu domicili, i ho va emmarcar tot en el treball d'investigació que s'està fent per tal de descobrir l'origen de la deflagració.

No obstant això, el que sí que va confirmar el ministre portaveu va ser que a banda del reallotjament per a aquelles famílies que ho van necessitar, el Govern i concretament el ministeri d'Afers Socials havien brindat un servei d'acompanyament social i suport psicològic per a les famílies a causa de la situació provocada per l'incendi. Però va redundar que caldrà esperar per conèixer amb precisió les causes que ho van motivar tot.

Els sanitaris també van haver d’atendre quatre persones per intoxicació lleu per fum i una cinquena per un traumatisme però totes van rebre l’alta dissabte mateix a la tarda.