El Govern concedeix un total de 114,1 milions d’euros en el programa de crèdits tous

Jover celebra una davallada de la mobilitat El ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa d'ahir. SFG

Actualitzada 27/04/2020 a les 06:32

Òscar Serrano Andorra la Vella

El ministre portaveu, Eric Jover, va celebrar ahir que les dades de mobilitat interna mostressin un bon grau de compliment dels permisos diaris per sortir a passejar i fer exercici físic per part de la població. Ho va fer després que dissabte, en la roda de premsa conjunta amb el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, s’advertís d’un important increment en el percentatge de mobilitat i, per tant, un incompliment de les restriccions horàries al desconfinament que va imposar l’Executiu fa poc més d’una setmana. “Les dades mostren una millora respecte a les xifres d’ahir”, va apuntar Jover, que va situar el percentatge de mobilitat interna en un 74% menys que el mateix cap de setmana del 2019. En aquest sentit, i en comparació amb el 67% que es va registrar dissabte, suposa una reducció del 7% en només 24 hores.

Tot i aplaudir la millora, el ministre Martínez Benazet, va denunciar que “encara hi ha gent que infringeix l’horari destinat a la gent gran i surt a passejar amb els gossos”.

En la mateixa línia, va mostrar la seva preocupació per l’incompliment d’algunes mesures de prevenció, com “portar la mascareta com cal”. “No serveix de res portar-la a barbeta o amb el nas fora, hem d’entendre que és molt important no només per protegir-nos nosaltres, sinó també els del voltant”, va afegir Benazet.

Tot plegat, van aplaudir el canvi de tendència, tot i advertir que si les mesures no es respectaven la porta a recaure seguia oberta. A més, ambdós ministres van tornar a fer una crida a la responsabilitat per no posar més pressió a la Unitat de Cures Intensives (UCI), que “és el punt més fràgil del nostre sistema sanitari”.



Balanç dels crèdits tous

D’altra banda, el ministre Jover també va fer balanç del programa de crèdits tous que es va iniciar amb el primer paquet de mesures urgents i que, des de llavors, “ha repartit més de 100 milions d’euros” a empreses i autònoms. “Estem en una etapa final del programa”, va explicar Jover, que va detallar que de les 1.502 sol·licituds rebudes, “n’hem resolt 1.271”. En concret, 1.134 s’han estimat totalment o parcialment i 157 s’han denegat per no complir els requisits. Dels estimats, el Govern ha concedit 114 M€ entre despeses de funcionament i refinançament de crèdits.

