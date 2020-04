Els tests d'anticossos a la població comencen dilluns

Actualitzada 27/04/2020 a les 21:27

Els comuns trucaran a les persones inscrites a la plataforma per fer el tests d'anticossos a partir de dimecres per donar cites per a les proves que aquell mateix dia començaran a passar tot el personal sanitari, sociosanitari i tots els voluntaris que participen en l'operativa i les seves famílies o unitats convivents, segons ha explicat el director de Protecció Civil, Cristian Pons, que ha detallat avui com funcionarà el cribratge generalitzat que es farà entre les vuit del matí i les vuit del vespre i per al qual ja s'han registrat gairebé 53.000 ciutadans. Pons ha assenyalat que la prova durarà cinc minuts per persona per tenir temps per fer la punció i entrar les dades i per això les cites es donaran cada 20 minuts per a cada grup familiar, amb un total de 140 tests per cadascuna de les 59 taules de control repartides pels Stops Labs de totes les parròquies i ha remarcat que és important respectar els horaris per fer la prova per evitar retards en l'operativa en la que no es pot participar sense estar registrat a la plataforma i tenir hora de convocatòria i que és necessari portar mascareta i la targeta de la CASS per ser identificat. I ha demanat que s'informi els infants del procés que han de passar i "comprensió" als adults "perquè potser els primers dies no sortirà tot perfecte" i ha incidit que per això les analítiques d'inicien amb els professionals i els voluntaris per provar el funcionament i solventar errors si n'hi ha. Pons ha recordat que l'anàlisi a tota la població mobilitza 376 professionals sanitaris, la majoria voluntaris, i 348 persones per a la part logística amb treballadors dels comuns i de l'administració central "en un dispositiu excepcional" que ha tingut molta complexitat per organitzar-lo. En cada punt hi haurà dues zones d'extracció de mostres amb un sanitari encarregat de fer-les, dues persones auxiliars per introduir les dades i un coordinador sanitaris responsable de la supervisió de les anàlisis i del recompte diari. Personal de la Creu Roja estarà en dispositius preventius per donar suport a qualsevol ciutadà mentre es fan les proves i membres de l'ONG, de Protecció Civil i dels comuns coordinaran la logística i els agents de circulació regularan l'arribada dels vehicles als punts dels tests. Tots ells dependran d'un centre de comandament amb participació de totes les institucions i col·lectius implicats.Cristian Pons ha informat que els fronterers seran convocats per a la prova des del ministeri d'Interior i des de l'Afers Socials i que se'ls hi farà a l'Stop Lab que s'instal·larà a Santa Coloma i que portaran els bombers. Aquest punt serà un dels tres de la capital que comptarà amb el del pàrquing centre ciutat i el del Centre de Congressos per a les persones que s'hi desplacin a peu, amb 19 Stops Labs en total i 87 efectius treballant-hi. A Canillo hi haurà 4 punts al pàrguing del Prat del Riu, a Encamp seran nou, un d'ells al Poliesportiu del Pas de la Casa, els quatre d'Ordino estaran situats al Prat del Call, els set de la Massana es distribuiran entre Santa Caterina per anar en cotxe i la Closeta per als vianants. La mateixa xifra s'ha habilitat al Prat Nou de Sant Julià i per als escaldencs les analítiques es faran en una desena d'Stop Labs al Prat Gran.El ministre Joan Martínez Benazet ha destacat que els tests es prorrogaran durant uns 24 dies perquè cada persona el passara` dues vegades amb una diferència de 14 dies des del dia que li facin la primera punció i ha reiterat que el resultat no es facilitarà després de la primera analítica perquè "és el conjunt de les dues proves" ja que pot ser que ni l'IGM ni l'IIG hagint aparegut en el primer test o que puguin canviar i per això "la informació verídica és la suma dels dos". El titular de Salut ha remarcat que quan l'analítica mostri que la persona pot estar patint la malaltia se la contactarà per verificar amb una PCR si la simptomatologia clínica ho requereix si té la Covid-19. I si el resultat és positiu serà tractada i quedarà aïllada ella i tots els contactes que es determinin en l'estudi epidemiològic.Martínez Benazet ha tornat a repetir que confia en la responsabilitat de la ciutadania per fer-se el test d'anticossos perquè si hi ha un percentatge elevat de persones que no el passen "sortirem tots perjudicats i el país" i quedarà el dubte de si totes aquestes persones són portadores del virus "i dificultarà la gestió de l'epidèmia". I ha afegit que en aquests casos "potser els hi direm que es quedin a casa perquè no sabem com estan" insistint que aquest estudi és una oportunitat que ´té Andorra per sortir de la pandèmia "de millor manera" que altres comunitats que no poden saber l'estat de tota la població "doncs utilitzem aquesta eina".Joan Martínez Benazet ha reiterat que les decisions sobre la pandèmia s'han d'adoptar cada dia valorant l'evolució de cada moment i per això considera prematur avançar quines mesures es poden aplicar per permetre l'entrada de visitants. El ministre de Salut ha comentat que el fet que Andorra faci el cribratge a tota la població i conegui el nivell d'afectació del coronavirus que permetrà passar del confinament total al selectiu només per als malalts i que "si tot va bé als tests" s'ha de completar amb proves de diagnòtic ràpid per puntualitzar que "casos seguirà havent-hi i circulació del virus" i s'ha de tenir capacitat de fer ràpid el control. Aquest escenari suposaria que "per als turistes som lliures" de contagis, ha manifestat, i alhora faria falta "posar un sistema perquè els turistes o vinguin amb la PCR feta o els hem d'oferir fer un test ràpid" però ha ressaltat que encara és aviat per dibuixar aquesta operativa per tornar a acollir visitants.El ministre de Salut ha afirmat que no s'ha avaluat encara la despesa sanitària que s'ha afrontat per l'epidèmia però ha precisat que ja s'ha adquirit material sanitari per un import d'uns 5 milions d'euros i ha ressaltat que el Govern ha prioritzar disposar dels mitjans per atendre les persones afectades i dotar de recursos el SAAS, així com per tenir el material necessari per fer el cribratge per conèixer el nivell d'immunització de la ciutadania davant el SARS-CoV-2.Martínez Benazet ha actualitzat les dades epidemiològiques que deixen tres nous contagis i un total de 743 infectats per coronavirus, amb 385 recuperacions i 318 malalts actius, segons el balanç després de rebre el resultat de 113 PCR entre les quals hi ha 19 proves positives. La situació a l'hospital es manté igual amb 32 ingressats, 16 a l'UCI i una dotzena amb ventilació mecànica amb dues persones al final del procés que podrien ser extubades en les properes hores o dies, ha indicat el ministre. Les altes acumulades a l'hospital són 86 i a El Cedre s'han recuperat tres padrins més de la patologia i el total de pacients ingressats a l'àrea de la Covid-19 del centre sociosanitari són 30 pacients, entre els que s'inclouen dotze de Salita, sis convalescents i un padrí que s'ha trobat malament a casa, ha donat positiu al coronavirus i ha estat traslladat a la residència.