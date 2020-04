El veí d'Encamp que duia 2.000 pastilles ingressa a la presó

L’acusat va ser arrestat pels mossos d’esquadra a l’estació d’autobusos quan arribava de Barcelona

Actualitzada 23/04/2020 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

El jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell va decretar ahir al matí l’ingrés a la presó del veí d’Encamp que portava més 2.000 pastilles d’èxtasi. Els fets van tenir lloc dimarts passat, quan els mossos d’esquadra van detenir un home, de 33 anys i de nacionalitat espanyola, quan baixava d’un autobús de la línia regular entre la capital alturgellenca i Barcelona, com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

Els agents que hi van intervenir van detectar que un dels passatges que baixaven del vehicle mostrava un nerviosisme inusual. En ser interrogat, l’home va justificar el desplaçament perquè anava a visitar la parella, però davant l’actitud sospitosa van escorcollar la motxilla que duia i van localitzar dos paquets, on a l’interior els mossos d’esquadra van trobar un total de 2.104 pastilles, les quals estan valorades en 23.000 euros. L’acusat, que té antecedents, va passar a disposició judicial ahir al matí i se’n va decretar l’ingrés a presó.

Pel que fa a les pastilles que es van comissar a l’acusat, un cop a comissaria les proves toxicològiques realitzades a la droga van donar positiu en MDMA, que també popularment és coneix com a èxtasi, o si més no una de les seves variants, i que és una substància estupefaent amb greu risc per a la salut i que per la quantitat pot ser considerada en l’àmbit penal com un agreujant de notòria importància.

Segons la informació facilitada per fonts de la policia catalana, tot apunta que l’arrestat va anar a recollir la droga a l’àrea metropolitana de Barcelona amb la intenció de distribuir-la per la zona del Pirineu.