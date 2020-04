El registre dels tests suma 44.000 inscripcions

Martínez Benazet destaca que no es començarà el confinament selectiu només de persones malaltes fins que es conegui l'efecte de les sortides i l'obertura parcial

Els tests d'anticossos que s'han de fer a tota la població continuen a la Xina però "el més important és que la te`cnica es faci molt bé per passar del confinament general al selectiu" i no varia si es pot començar dilluns o dimecres, ha remarcat el ministre de Salut per incidir que per avançar en les diferents fases d'obertura i reactivació econòmic "els canvis s'han de fer de 14 en 14 dies perquè és la suma del període mig d'incubació més el d'aparició de símptomes i no farem un següent pas fins comprovar que l'anterior no ha incrementat la pressió, independentment de que tinguem el cribratge".

El titular de Salut ha assegurat que arran de les excepcions que s'han fet per passejar i per obrir parcialment alguns comerços "és esperable que torni a augmentar la xifra de contagis i si estiguèssim confinats sempre hi hauria poc moviment però no sabríem com moure'ns" per això ha ressaltat que s'ha reactivat la mobilitat de les persones quan la corba s'ha aplanat, ha baixa la pressió a l'UCI i el R0, l'índex de reproducció de la malaltia és menor de 0,5 per cada positiu. I ha reblat que quan arribi aquest increment de casos "ens anticiparem al diagnòstic i tractament" per no tenir risc de col·lapse", alhora que ha recordat que s'ha autoritzat el retorn a la feina d'un terç dels empleats que els tècnics consideraven que es podia mobilitzar.

Joan Martínez Benazet ha comparegut amb el director d'Actua, Marc Pons, que ha assenyalat que el registre de test ha rebut 44.000 inscripcions de persones i ha indicat que gràcies a la feina ràpida que s'ha fet amb els comuns "està gairebé tot enllestit per fer el cribratge, estem en una fase molt avançada de l'operativa per no tenir cap problema de començar" i el ministre ha afegit que els tests han passat aquest migdia els tràmits duaners a la Xina i estan pendents del vol directe que els ha de portar des de Wuanzu fins a Barcelona.

Marc Pons ha explicat que les persones inscrites rebran un correu o un SMS on se'ls notificarà la cita per fer la prova en alguna dels 58 taules que treballaran de manera simultània a tot el territori amb la mobilització de 366 sanitaris i 270 efectius logístics que posen els comuns i ha comentat que en el cas dels transfronterers se'ls contactarà per telèfon individualment perquè són un col·lectiu identificat i els temporers hauran de trucar als telèfons que en breu posaran en marxa els comuns per fer les inscripcions dels ciutadans que no les hagin fet a la plataforma digital. El ministre ha ressaltat que la mobilització que representa fer el cribratge és una situació única al país perquè mai no s'ha hagut de fer un protocol d'aquesta envergadura per arribar a tota la població i ha emfatitzat que el resultat que s'obtingui d'aquestes proves s'aportarà a la comunitat internacional "perquè donarà molt coneixement cienfífic sobre aquesta malaltia".

El director d'Actua s'ha referit al processament de les dades per fer els tests i ha assegurat que es treballa des de l'Agència de Protecció de Dades, Andorra Telecom i l'equip tècnic per preparar el dispositiu seguint els procediments de confidencialitat. Ha indicat que cada taula tindrà un terminal on per una banda hi haurà el nom del ciutadà i per una altra un número que s'associa a la prova, com es fa habitualment en les analítiques, i quan es vegi el resultat la persona que introdueix la informació no veurà les dades individuals i les dades mèdiques alhora. Marc Pons ha manifestat que per ara "no està sobre la taula" l'ús d'una eina tecnològica per controlar el confinament selectiu dels malalts quan es comenci a aplicar i ha afirmat que "s'està avaluant diferents escenaris i eines tant per les qüestions tècniques com per les ètiques" perquè hi ha països que han implementat les sortides amb acompanyament de suport tecnològic i que el Govern valorarà si cal alguna mesura d'aquest tipus.



Quatre PCR per hora

El titular de Salut ha anunciat que el SAAS ha rebut ja els reactius per fer les PCR ràpides amb 500 unitats de moment i garanties de subministrament de "500 de manera bisetmanal i tindrem capacitat de fer el diagnòstic molt més ràpid". I ha precisat que la plataforma permet fer quatre analítiques per hora però que "tampoc tindrem aquesta necessitat i es faran els que ens semblin per criteri clínic" i es reservaran per fer la prova lligat a la fase de cribratge per a les persones que el resultat indiqui que poden estar afectats pel SARS-Cov-2.

Per als casos de les persones que no es vulguin sotmetre's al test d'anticossos Martínez Benazet ha assegurat que no s'ha decidit que es farà perquè no hi ha cap obligació legal establerta i s'apel·la a la responsabilitat que ha tingut la població per respectar el confinament. I ha puntualitzat que el cribratge es fa "per la bondat del projecte per lluitar contra la malaltia, no hi ha res més estrany" i que quan s'acabin els dies de restriccions socials i laborals "tornarem a una nova normalitat i serà de gran utilitat per a la població".



Jornada sense contagis

L'evolució epidemiològica repeteix la situació de dilluns i no s'ha registrat cap nou contagi de coronavirus, amb un total de 723 casos acumulats i 37 defuncions. El que s'incrementa és la quantitat de malalts recuperats de la que arriba a 333 persones i deixa 353 infectats actius amb una millora de la situació a l'UCI que té dos pacients menys, 16, i una dotzena necessita ventilació me`canica. El ministre ha destacat que dues persones més estan en fase d'extubació per la bona evolució que han experimentat i ha tornar a demanar a la població que respecti "escrupulosament" les mesures de distanciament, els horaris de sortida i l'alternança de dies, l'ús de mascareta i els hàbits d'higiene de les mans per no provocar un repunt de la infecció perquè ha recordat que la Covid-19 és una patologia nova de la que no es coneixen tots els elements i s'ha d'actuar amb prudència per evitar els contagis.

