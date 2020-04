El nombre de visitants baixa un 57% respecte l'any passat

Un total de 312.055 persones registrades han entrat per la frontera el mes de març, xifres que segons el departament d'Estadística confirmen l'afectació de les restriccions arran de la crisi del coronavirus

Govern defensa no haver tancat la frontera Un vehicle de transport internacional de viatgers passant per la duana Fernando Galindo

Actualitzada 23/04/2020 a les 10:27

Eva Bosch Andorra la Vella

El nombre de visitants que han entrat al país el mes de març d'enguany ha estat de 312.055 persones, un 57% menys respecte el nombre de turistes registrats que van entrar per la frontera el març de l’any passat. D'aquests visitants, 143.843 han estat turistes, un 51,7% menys que l’any passat, i 168.212 excursionistes, descendint les xifres del 2019 en un 60,7% menys que llavors. Són dades que ha donat a conèixer aquest matí el departament d’Estadística i que confirmen que el país s'ha vist perjudicat en gran mesura per les restriccions causades per la crisi sanitària de la Covid-19, tot i que no s'han vist afectats els treballadors transfronterers, el personal diplomàtic ni el transport de mercaderies. Quant a procedència, els visitants francesos han disminuït un 58,8%, els espanyols un 58,1%, i els visitants d’altres procedències un 46,8%. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 4,3%, tot i que els turistes han presentat un augment d'un +0,5% i els excursionistes una disminució del 7,1%.