Un grup de temporers torna a l'Argentina diumenge

El consolat i l'ambaixada argentins estan decidint quines són les persones amb més necessitat de retornar

Actualitzada 22/04/2020 a les 13:05

Eduard Piera Andorra la Vella

Un vol a l'Argentina previst diumenge des de l'aeroport de Madrid-Adolfo Suàrez permetrà la tornada d'alguns dels temporers que hi ha al país. Els viatgers seran les persones més necessitades i amb més urgència per poder volar, com serien les embarassades que es trobaven a Andorra. El cost del vol que farà la companyia Aerolinias Argentias estaria al voltant dels 570 euros i les persones que hi podrien accedir les decidirà el consolat i l'ambaixada argentina, és a dir, que els bitllets no estaran a la venda. S'està definint encara com es farien els trasllats des del Principat fins a la capital d'Espanya i el cònsol argentí i membres del seu equip consular estan fent les gestions directament amb els temporers i sembla que s'està gestionant entre els governs andorrà i espanyol i l'ambaixada argentina, segons ha pogut saber el Diari.

La situació es va començar a gestar fa cinc dies, quan des dels serveis consulars es va començar a trucar als diferents temporers i se'ls van fer preguntes sobre si tenien opcions que algú els anés a recollir directament a l'aeroport d'Ezeiza i si disposaven d'allotjaments per poder passar la quarantena de dues setmanes un cop arribats a l'Argentina. Dos dies després, una segona trucada del departament consular, va profunditzar més en els casos personals de cada temporer per establir les prioritats. En aquest sentit, ja van confirmar la sortida d'un vol, d'Aerolinias Argentinas, desde Madrid, a les 20:10 del diumenge, i que tenia categoria de vol sanitari, és a dir, per casos que es consideressin prioritaris. Amb una capacitat per a 240 persones, no serien més d'una desena els temporers que han treballat a Andorra els que s'hi podrien acollir. En el moment de la confirmació, es facilitava un link privat per tal de poder fer el pagament corresponent.

#2 Avet

(22/04/20 13:42)



#1 Araceli

(22/04/20 13:06)