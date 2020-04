Govern remarca que s'ha superat el pic de l'epidèmia però que això no vol dir que no hi pugui haver un altre i demana extremar la prudència amb les instruccions de distanciament

Sis nous contagis i 309 malalts curats Eric Jover i Rosa Vidal han actualitzat avui les dades de la Covid-19 SFGA

Actualitzada 22/04/2020 a les 20:24

Els resultats de les 95 PCR que s'han rebut avui a Andorra deixen sis nous contagis de la Covid-19 dins dels 37 positius registrats en les proves, que corresponen en 32 casos a malalts ja diagnosticats que encara mantenen càrrega viral, segons les dades facilitades per la cap de cap d'a`rea de Vigilància de la Salut del ministeri, Rosa Vidal, que ha assenyalat que el nombre de pacients recuperats se situa en 309 persones i no s'han registrat noves defuncions vinculades al coronavirus. Vidal ha mostrat l'evolució de les gràfiques de la pandèmia fins al 12 d'abril i ha explicat que mostren que "la intuició que teníem d'aplanament de la corba es va confirmant" però ha reiterat que "encara hi ha casos d'infecció i podem tenir un repunt i és molt important que ho tinguem present". La tècnica de Salut ha destacat que de seguida que una persona noti símptomes compatibles amb el virus s'ha d'aïllar i ha d'avisar al metge referent perquè es pugui actuar per fer el diagnòstic ràpidament i tractar-la i per fer l'estudi epidemiològic i confinar els seus contactes. I ha recordat que "hem de ser molt curosos" en complir les instruccions de distanciament perquè la "població ha estat molt responsable com es veu en la corba perquè s'ha frenat i aplanat" per aquest comportament però s'ha de continuar seguint les recomanacions. El ministre Eric Jover ha recalcat que "hem superat el pic però hem de ser excepcionalment prudents" perquè en funció de les excepcions que s'han autoritzat es pot generar un rebrot i tensionar els recursos sanitaris i ha insistit que "que haguem passat el pic no vol dir que no hi hagi un altre i que tensioni més el sistema sanitari".

Rosa Vidal ha assenyalat que l'anàlisi de les corbes revela que la incidència és elevada per al nombre d'habitants de les Valls però ha recordat que el comportament de la població respon més al d'una ciutat que al d'un país perquè hi ha molta més interacció i no hi ha zones rurals aïllades i ha precisat que això s'ha de tenir en compte per valorar les dades i fa díficil que es puguin comparar amb altres llocs. I ha assenyalat que el factor R0, que és l'indicador per saber el número de contagis que causa un virus, "està per sota d'1, està disminuint el nombre de contagis nous i això ens permetria aplanar la corba".

Les dades de l'epidèmia actualitzades es completen amb 377 casos actius, entre els que hi ha 55 professionals de la salut i 9 integrants de cossos especials. A l'hospital hi ha 33 pacients, amb el mateix nombre d'ingressos a cures intensives, 18, i dos menys amb ventilació mecànica que ara requereixen una dotzena d'afectats pel SARS-CoV-2. L'afectació en els centres sociosanitaris manté 35 afectats ingressats a les tres plantes d'El Cedre habilitada com a unitat assistencial amb 15 interns que provenen de Salita i 8 persones en procés de recuperació de la infecció.



Canvi d'activitats

Jover ha anunciat que el consell de ministres ha fet avui modificacions proposades pel ministre d'Economia a les activitats autoritzades perquè les assegurances passin d'estar de guàrdia a estar plenament obertes i també per permetre que les empreses puguin fer promocions en el comerç online. Ha puntualitzat que inicialment aquesta publicitat no estava autoritzada però que s'ha acceptat la petició del sector que ha argumentat que necessiten fer aquestes promocions per la gran quantitat d'estoc acumulat i per a la pròpia supervivència dels negocis. El ministre Portaveu ha afegit que no és necessari que les empreses que es dediquen a la venda presencial facin canvis administratius per fer ara comerç electrònic i poden fer la gestió trucant al 180 per contactar amb el punt empresa.