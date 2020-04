Govern estudia alternatives per celebrar la Cimera Iberoamericana

Jover afirma que s'ha d'esperar a veure com evoluciona la malaltia i l'afectació que provoca en la comunitat iberoamericana

Actualitzada 22/04/2020 a les 20:55

La celebració de la Cimera Iberoamericana que ha d'acollir Andorra al novembre no està encara descartada per la pandèmia provocada pel coronavirus "perquè ara és tot massa prematur" ha declarat avui Eric Jover però si que el Govern treballa en alternatives per si no es pot celebrar la trobada. El ministre Portaveu ha manifestat que davant la crisi sanitària d'àmbit mundial que s'està produint la Cimera "evidentment pot tenir afectacions" i ha anunciat que l'executiu "està estudiants plans per fer front a aquestes eventualitats per proposar alternatives al desenvolupament de la Cimera" que està treballant en contacte amb la Segib, l'òrgan de direcció de l'entitat. Jover ha indicat que no es pot prendre una decisió definitiva perquè "s'ha de veure com es desenvolupa la malaltia i com afecta la comunitat iberoamericana i en funció d'això anirem agafant les decisions convenients".

