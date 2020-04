Govern crea un fitxer de dades dels malalts de coronavirus

La finalitat del document és dur a terme les investigacions epidemiològiques per identificar les persones a qui s’ha d’aplicar una mesura d’aïllament, coordinar amb la CASS la informació i aplicar mesures per al control de la infecció

Salut només registra vuit casos nous per coronavirus El ministre de Salut durant la visita als sanitaris cubans SFGA/CEsteve

Actualitzada 22/04/2020 a les 10:16

Eva Bosch Andorra la Vella

El Govern ha creat un fitxer de dades personals de les persones sospitoses d’infecció, diagnosticades i les persones aïllades per la Covid-19, segons el decret publicat aquest matí al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) i que regula aquest fitxer. La finalitat del tractament d'aquest document és dur a terme les investigacions epidemiològiques per identificar les persones a qui s’ha d’aplicar una mesura d’aïllament, coordinar amb la CASS la informació de les persones aïllades que no han estat identificades pels prestadors de serveis de salut per tramitar les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal, elaborar estadístiques i estudis i aplicar mesures per al control de la infecció per SARS-CoV-2. Entre les dades personals recollides consta el nom i cognom, professió i situació laboral en el marc de la COVID-19, número de la CASS, nom del metge que gestiona el cas, dades sobre simptomatologia, factors de risc, procediments diagnòstics i resultats relacionats amb la COVID-19, entre d'altres.

#1 Pepe

(22/04/20 11:09)