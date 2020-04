Espot confia que la bona gestió de la pandèmia ajudarà a atreure turisme

El cap de Govern admet preocupació per l’economia si la crisi s’allarga a Espanya i França

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:02

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, confia que una bona gestió de la pandèmia al país afavoreixi en un futur l’arribada de turistes, especialment dels països veïns. Així ho va explicar ahir en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en la qual va indicar que l’impacte econòmic de la crisi és encara incert no només perquè es desconeix quan el Principat podrà tornar a la normalitat, sinó també per l’evolució que tinguin els països veïns. En aquest sentit, va recordar que “Andorra és un país molt dependent del turisme, sobretot del català, espanyol i francès”, i va reconèixer que “estem preocupats perquè si això s’allarga molt la nostra economia ho patirà enormement”. Per això, va deixar clar que aposten per “l’aspecte reputacional” i per “fer bé les coses des d’un punt de vista sanitari”, perquè això “tindrà un impacte també des de punt de vista econòmic i social”. “Hi haurà un abans i un després d’aquesta crisi sanitària i la gent voldrà desplaçar-se a aquells llocs on hi hagi una gestió adequada de la salut pública”.

El cap de l’executiu també va explicar l’actuació del Principat fins ara i els primers passos de desconfinament, i va destacar l’actuació de la ciutadania, que “ha respost de forma cívica i responsable”. Espot va posar especial èmfasi en aquest aspecte tenint en compte que el confinament a Andorra s’ha seguit de forma massiva tot i que no hi havia una obligació legal de fer-lo. I en aquest sentit va expressar la seva confiança davant l’actitud que adoptarà la població amb els testos d’anticossos, malgrat que tampoc serà obligatori fer-los. Així ho demostra, tal com va apuntar Espot, el gran nombre de persones que ja s’han apuntat de manera voluntària. “La gent creu en aquest projecte i està darrere de les recomanacions de les autoritats sanitàries des de l’inici, i saben que tothom ha de posar el seu granet de sorra perquè ens en puguem sortir”, va considerar el cap de Govern.

Així mateix, va detallar que la prova massiva “és molt senzilla”, es farà “a tota la població de forma gratuïta i amb cita prèvia”. Espot va explicar que és una eina “fonamental per gestionar aquesta epidèmia” perquè permetrà saber “el grau d’immunització de la població a fi i efecte de poder fer aquest seguiment més acurat” de la crisi al país. La prova permetrà analitzar els anticossos que pugui tenir la persona i per tant serà complementària a la PCR, que determina qui té el virus. Així doncs, gràcies a l’anàlisi podrem tenir “una visió més acurada de la situació epidemiològica real per adoptar decisions”. Amb aquesta informació “podrem protegir les persones” i passar “d’un model de confinament total a un model de desconfinament ordenat, pautat i sobre unes premisses objectives que només podrem tenir amb aquests testos massius”.

Durant l’entrevista, el líder de l’executiu també va admetre que “una de les febleses amb què ens hem trobat des de l’inici de la pandèmia és que hem tingut un percentatge molt elevat de baixes de personal sanitari”, i va destacar la col·laboració rebuda per part de professionals de Cuba. Amb tot, va celebrar que “no hem arribat al col·lapse sanitari”, fet que ha permès “fins i tot atendre una pacient de la Seu d’Urgell”.