Espanya valida el GPS i l'aeroport de la Seu pot rebre vols comercials

L’inici de l’operativa requereix la formació dels controladors aeris però s’ha de fer a Madrid i la pandèmia ho ajorna

Actualitzada 22/04/2020 a les 06:55

Dolors Moreno

Cynthia Sans Andorra la Vella

L’aeroport d’Andorra-la Seu podrà operar vols amb sistema GPS a partir de demà. Una autorització esperada des de fa molt de temps per poder acollir vols comercials, però que arriba en plena excepcionalitat pel coronavirus i que ara per ara servirà de ben poc. De fet, les restriccions a la mobilitat i l’estat d’alarma decretat per l’Estat veí del sud provoquen que no es pugui dur a terme un dels requisits que ha de complir l’aeroport: la formació que han de seguir els controladors aeris a Madrid i que haurà d’esperar que la situació es normalitzi.

L’autorització arriba en la data prevista i anunciada després que es fessin una segona tongada de vols de validació el mes de setembre i que a partir d’aquí es complissin tots els tràmits marcats a la normativa, com ara l’aval de la comissió integrada pels ministeris de Defensa i Foment espanyols i de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (EASA). La informació sobre la maniobra d’aproximació es va publicar ahir a la documentació sobre informació aeronàutica (AIP) de la infraestructura. Un document eminentment tècnic que recull tot d’informació de l’equipament i la necessària per a la navegació i les operacions aèries, i que s’actualitza de manera periòdica. Malgrat que es va publicar ahir, l’operativa no serà vigent fins demà.

Els operadors interessats a utilitzar les instal·lacions també s’hauran d’adaptar als vols amb aproximació instrumental, formant les tripulacions i aconseguir l’aprovació de l’operació per part de l’Agència de Seguretat Aèria. Perquè una aeronau pugui operar amb tecnologia GPS necessita una adaptació prèvia que les empreses que usen habitualment les instal·lacions alturgellenques calculen que suposarà al tomb dels 100.000 euros per aparell. Al seu torn, poder-se adaptar a aquests vols amb aproximació instrumental en condicions de baixa visibilitat ha suposat una inversió de 200.000 euros a la infraestructura. L’objectiu de tot plegat és aconseguir que l’aeròdrom exploti les possibilitats comercials. Un cop es recuperi la normalitat també en el sector de la navegació aèria caldrà veure si l’interès aixecat per l’aeroport s’acaba materialitzant en companyies disposades a programar vols amb determinada regularitat. L’autorització permet acollir aeronaus de fins a 50 passatgers.

L’autorització que serà efectiva a partir de demà arriba amb uns mesos de retard respecte al termini inicialment previst, que era el maig de l’any passat. Les noves exigències plantejades per Madrid després de demanar un informe a Suïssa van provocar que s’haguessin de fer (el setembre passat) nous vols de validació de la maniobra i que els tràmits s’alentissin. Ara s’haurà de veure quin impacte té la Covid-19 en la situació. Aeroports de Catalunya va aprovar ara fa uns dies mesures d’incentiu per a les dues infraestructures que gestiona (la de l’Alt Urgell i la d’Alguaire) que preveuen, per exemple, la reducció en un 50% de la tarifa d’estacionament d’aeronaus. La Seu, van recordar, seguia preparat per acollir vols d’emergència o medicalitzats.