El debat d'orientació política es trasllada al setembre

Actualitzada 22/04/2020 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

La junta de presidents dels grups parlamentaris va aprovar ahir traslladar el debat d’orientació política del Govern al proper mes de setembre, a causa de la situació d’excepcionalitat per la Covid-19.

A la mateixa reunió també es va acordar l’ampliació de l’activitat parlamentària durant el mes de maig, tenint en compte les mesures de seguretat pertinents a causa de l’emergència sanitària. En aquest sentit, es va aprovar la celebració d’una nova sessió de control al Govern, que es produirà dijous 14 de maig, a partir de les quatre de la tarda. La mateixa servirà perquè el Govern pugui donar resposta oral a diverses qüestions que es puguin plantejar des dels diferents grups polítics integrants de la cambra legislativa.

Tanmateix, i atesa l’excepcionalitat per les mesures derivades de la lluita contra el coronavirus, la sessió se celebrarà tal com s’han fet els darrers plenaris, és a dir, amb la modalitat d’ocupació de l’arc parlamentari mínima, i amb representació proporcional dels cinc grups que integren el Consell General. De moment, aquesta és l’única sessió que hi ha a l’agenda per a les pròximes setmanes.