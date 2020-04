Primer dia sense contagis i 34 recuperacions més

Martínez Benazet recalca que aquests bon resultats de l'epidèmia són conseqüència del comportament de la població fa dues setmanes

Primer dia sense contagis i 34 nous curats Els ministres Filloy, Jover i Martínez Benazet de camí a la sala de premsa de Govern SFGA

Actualitzada 21/04/2020 a les 21:36

Andorra ha sumat avui la primera jornada sense contagis nous de SARS-CoV-2 des de que es va detectar el 12 de març un positiu que provenia de transmissió comunitària dins del Principat i que va provocar que l'endemà comencessin a dictar-se les restriccions que van portar al confinament i al tancament de les activitats econòmiques. El global es manté en els 717 diagnosticats fins ahir i creixen de manera molt rellevant les curacions amb 34 pacients que han negativitzat el virus i situen el global en 282 recuperats, segons les dades anunciades pel ministre Joan Martínez Benazet que ha subratllat la necessitat de "no deixar-nos enredar" per aquesta disminució de la incidència de la pandèmia "perquè el bon resultat d'avui reflecteix el que vam fer fa dos setmanes" quan les restriccions per sortir al carrer i per treballar eren més elevades. El titular de Salut ha ressaltat que la Covid-19 té un període d'incubació de fins a set dies i entre sis i set dies de manifestació dels símptomes el que significa que el compliment de les mesures de protecció que s'hagi tingut en les sortides i en les botigues que han reobert tindrà impacte en la propagació de l'epidèmia en 14 dies i per això ha insistit a demanar "rigor extrem" en el distanciament i les precaucions per no contribuir a provocar un rebrot. I ha destacat que un increment dels contagis podria afegir pressió al sistema sanitari i al punt més fràgil que és la unitat de cures intensives. Ha recalcat que l'hora de sortida cada dos dies ha de ser el moment de comprar i no es pot fer aquest passeig i a més sortir a comprar i ha afegit que en les botigues la distància de separació és de dos metres i a l'exterior de quatre perquè hi ha més corrents d'aire que transporten el virus. El ministre Eric Jover ha coincidit a fer una crida a la prudència en el comportament de la població i ha informat que la mobilitat avui és un 3% superior a la d'ahir de manera que la reducció respecte una jornada normal és del 58%. I ha afegit que els inspectors de Comerç i la policia estan molt actius per comprovar que es compleixen les restriccions en les activitats comercials i que es va aixecar acta a un establiment de restauració que no podia fer el servei de take-away que estava donant.

El ministre de Salut ha donat recomanacions a la ciutadania com la de portar la mascareta quirúrgica per la part més fosca, no dur-la sense tapar el nas "perquè això no protegeix" de la sortida de partícules en cas de tossir i esternudar, i als fumadors els ha demanat que no fumin quan estan en espais públics perquè llavors s'han de treure la mascareta. Recordant que haurien de deixar el tabac tot i afirmar que aquest no és el "moment idoni" per la situació de tensió que genera abandonar aquest hàbit.

Salut té registrats 398 casos actius de coronavirus, entre els quals hi ha 55 professionals sanitaris i 9 integrants dels cossos especials, a més de 35 residents d'El Cedre, entre els quals hi ha 14 padrins de Salita després de la defunció ahir a la tarda d'una padrina de 93 anys, la víctima 37 de l'epidèmia al país. La situació a l'UCI també continua com ahir amb 18 ingressats, 14 amb respiració mecànica i evolució favorable de les persones que ja han pogut ser extubades.



"Factor sort" a les residències

Martínez Benazet ha remarcat que el nombre d'altes a les residències ha arribat avui a 17 afectats i ha explicat que els contagis han entrat als centres sociosanitaris perquè el virus està per tot el món i a molts països s'ha produït la mateixa situació que hagi infectat interns d'unes residències i en altres no, com ha passat en Clara Rabassa i en Sant Vicenç d'Enclar. Ha recordat que a El Cedre es va veure que hi havia una segona fase de contagis i es va fer un cribratge que va determinar que hi havia un treballador que era un portador sa i portava el virus sense saber-lo i el mateix es va trobar en fer l'analítica a tots els residents de Salita que havien estat traslladats a l'hotel Cèntric i ha incidit que aquests empleats no tenen cap responsabilitat, que s'han seguit totes les mesures de protecció i que hi ha "un factor sort" que fa que hi hagi institucions geriàtriques sense la infecció perquè "no podem assegurar que en un lloc no hi haurà virus".

El titular de Salut ha donat aquestes explicacions després que el ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, hagi ressaltat que no hi ha hagut cap mancança en les residències que hagi provocat la propagació de la patologia "com tots els països estem sotmesos a risc i no hi ha hagut cap deixadesa" i hagi detallat la situació a cada centre de padrins on hi ha espais per a afectats amb personal i circuits diferenciats d'atenció. Ha assenyalat que a El Cedre s'han habilitat tres plantes "que són una extensió de l'hospital" per a infectats de la Covid-19 i dos s'han deixat per als no contagiats i que la distribució d'interns ha estat amb 21 derivats a casa, tres estan a l'hospital, 38 a hotel Fènix i hi ha 64 al centre, dels quals 40 no tenen coronavirus. En el cas de Salita hi ha una planta per aïllament i cinc són zones lliures de la malaltia, i 17 residents han tornat a domicilis particulars, 19 estan a l'àrea d'El Cedre de contagiats i 14 en l'hotel Cèntric i 84 romanen a les instal·lacions. Filloy ha indicat que a Sant Vicenç d'Enclar hi ha 74 residents, vint del centre de dia, i la Fundació Clara Rabassa acull 67 persones, de les quals 55 viuen a les instal·lacions. El ministre d'Afers Socials ha apuntat que demà es mantindrà la primera reunió interministerial per começar "a dibuixar quin hauria de ser el model nou d'atenció als centres sociosanitaris i especialment als centres de dia" per al qual s'està mirant les pràctiques que aplicaran en altres països.



La meitat de la població per fer el test

Jover ha anunciat que les inscripcions al registre per fer el test anticossos sumen ja 41.000 persones, el que representa un 51% de la població del Principat, i Martínez Benazet ha assegurat que quan més base de la societat hi hagi analitzada "més interessant serà el resultat del doble cribratge" i confia que se superi el 90% i ha demanat els ciutadans que no es preocupin que ja se'ls avisarà quan han de passar la prova i en quin lloc. El titular de Salut ha emfatitzat que el resultat del test és confidencial i serà útil per al ministeri però que cap empresa no el pot exigir perquè vulneraria els drets de la persona i ha precisat que l'objectiu de totes les mesures que s'estan implementant és anar cap a un confinament només per a les persones malaltes i els seus contactes però ha incidit que "encara ens queda molt camí per arribar a aquesta fase de confinament selectiu".