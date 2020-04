L'inici del retorn a la normalitat

Actualitzada 21/04/2020 a les 07:25

AUGMENTA UN 20% LA MOBILITAT

El ministre portaveu, Eric Jover, va informar que ahir, primer dia de l’obertura d’alguns dels sectors econòmics, la mobilitat interna del país havia augmentat un 20%. Així doncs s’havia passat del -81% del darrer dilluns laborable en confinament, al -61% que s’havia donat ahir. Jover va dir que calia veure l’evolució, però que “és normal que la mobilitat interna vagi augmentant a mesura que anem reobrint els diferents sectors econòmics del país”.

La reobertura dels negocis era un dels fets més esperats pels sectors econòmics i comercials i ahir es va aixecar una de les primeres restriccions, i alguns sectors de l’activitat econòmica que no formen part del cercle de la primera necessitat van poder obrir les seves portes. Precisament, aquest és el cas de la Laura, que treballa de comercial en una immobiliària i va explicar que “després de tants dies amb tot tancat, avui (per ahir) ha sigut com el primer dia de feina”. Sobre com s’havia sentit, va comentar que “ha sigut com el primer dia que vaig començar a treballar. Aquells nervis la nit abans, la por d’adormir-me al matí... ha estat una sensació estranya”, però va afirmar que “estic molt contenta! A veure si de mica en mica podem tornar a la normalitat”. També va explicar que “estem oberts al públic per atendre possibles reclamacions derivades pels ERTO, però a hores d’ara encara no n’hem rebut cap. La part més comercial haurà d’esperar”.Sens dubte, el sector que va gaudir de més afluència el primer dia d’obertura va ser el de les joguines. Des de Món Imaginari van explicar al Diari que “hem tingut moltes visites i vendes aquest matí! Molts pares venien a buscar joguines perquè ja no sabien què fer amb els fills després de tants dies de confinament”. Entre els productes estrella hi havia els jocs de taula i els jocs de construcció automuntable que, segons van explicar, “amb els automuntables els nens poden jugar una bona estona sols i als pares que teletreballen els va molt bé que puguin jugar sols”.Però no tots els sectors que van sortir publicats al BOPA, com les floristeries, tenien clar si podien obrir ahir i la informació era certament contradictòria. Establiments consultats van explicar al Diari que havien trucat al 188 i que els havien dit que no, però que al butlletí apareixia que sí; així doncs, han pres la decisió d’aixecar avui la persiana amb Sant Jordi a la cantonada.Precisament, aquesta és una de les dates que tenen marcades en vermell les llibreries, que arran de la publicació al BOPA de diumenge, sí que poden obrir. Des de La Llibreria van afirmar que “nosaltres pensàvem que no podíem obrir, perquè sempre es parlava de papereries o quioscos. Per això, quan diumenge a la nit vam veure la publicació del BOPA que sí que ens permetia obrir, ens vam posar a correcuita a prepara-ho tot”. Amb el dia del llibre a tocar, van dir que “aquesta opció, de poder obrir, és molt important per a nosaltres”. Per la seva part, la papereria Ofijet va dir que “hem posat marques i preparat totes les mesures per poder obrir amb totes les garanties”, a la vegada que es mostraven satisfets per la tornada, ja que els seus productes tenien demanda.Les botigues de bricolatge i reparacions de la llar també van aixecar la persiana. Així doncs, des de Mr. Bricolage van dir al Diari que “ha vingut molta gent, majoritàriament per a reparacions de coses de casa. Hem dividit l’entrada amb una cadena per poder aplicar les mesures de seguretat pertinents”. Les merceries també van treballar i van ser de les botigues que van tenir més afluència i, fins i tot, amb petites cues als carrers. Igualment, es va aixecar la restricció a la comercialització d’electrodomèstics.