El comú d'Encamp deixa de cobrar un milió en rebuts

Els agents de circulació han repartit més de 200 àpats a domicili a persones que viuen soles

Actualitzada 21/04/2020 a les 15:19

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Encamp ha suspès el cobrament d'1 milió d'euros en la tramitació de rebuts per tal d'ajudar a la situació de suspensió d'activitat econòmica, fet que suposa que s'han deixat de girar 15.256 comprovants, que no ha suposat un problema de liquiditat per a l'administració parroquial. Encamp ha fet el primer balanç de la gestió comunal durant l'emergència sanitària, on s'han prioritzat les tasques de neteja i desinfecció dels carrers i l'atenció a la gent gran i a les persones vulnerables, on un equip de set persones ha fet més de 900 trucades a majors de 65 anys per saber possibles necessitats i que han cobert 59 demandes. Així mateix, el departament de Socials també ha rebut 290 trucades, la majoria per sol·licitar mascaretes casolanes i àpats a domicilis, dels quals s'han repartit un total de 200 a persones que viuen soles i que van habitualment al menjador social, un servei que també està assumint el departament de circulació. Pel que fa als temporers, Turisme ha atès prop de 230 persones per donar-los informació, ajudes per alimentació i mantenir i assegurar un allotjament.

El nivell de residus generats també s'ha vist reduït entre un 3 i 5,5% a Encamp i entre un 23 i 33,5% al Pas de la Casa respecte a les dades registrades el febrer d'aquest any i del març de 2019. Els serveis comunals han recollit gairebé 5.500 kg a Encamp i 4.400 kg al Pas, de residus diversos a la via pública durant el confinament, principalment: voluminosos, fusta, residus tèxtils, plàstics i electrodomèstics estan la deixalleria tancada, mentre que la neteja viària s'ha reforçat amb un total de 24 efectius que diàriament estan fent el servei intensificat.