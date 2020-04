L'UCI ha tingut 32 intubats i 12 recuperacions

Els casos positius augmenten a 717 afectats i a El Cedre hi ha 39 residents amb la Covid-19

Actualitzada 20/04/2020 a les 19:46

La Unitat de Cures Intensives acull avui 18 pacients amb coronavirus dels quals 13 necessiten estar connectats a un ventilador mecànic, una és la padrina traslladada des de la Seu d'Urgell, i continua amb menys pressió per la recuperació de malats que el ministre de Salut ha destacat que assoleix percentatges superiors als habituals. Joan Martínez Benazet ha explicat que a l'UCI s'ha atès 32 infectats que han requerit intubació i ha registrat set defuncions i una dotzena de malalts de la Covid-19 han superat els moments més crítics de l'afecció i ja estan extubats i ha valorat que es tracta d'una "excel·lent notícia" perquè no sol ser aquest el nivell de pacients amb ventilació que arriben a recuperar-se d'aquesta atenció terapèutica que sempre ha recalcat que és molt agressiva. I ha volgut destacar especialment la millora d'un dels intubats, el Fabio, professional del SAAS que ja està a planta i la de la treballadora d'El Cedre que també evoluciona favorablement de les complicacions provocades pels efectes del SARS-CoV-2.

El titular de Salut ha informat en la compareixença diària que no s'ha hagut de lamentar cap defunció en les últimes hores i el total es manté en 36 òbits mentre que els positius confirmats són 717, quatre més que ahir, segons els resultats rebuts de 112 PCR practicades, entre les quals s'han detectat 28 positius que corresponen majoritàriament a alguns dels 433 malalts actius que encara no han negativitzat la infecció. Entre els professionals sanitaris hi ha 58 contagiats i 11 entre els efectius dels cossos especials, mentre que a El Cedre hi ha 39 residents amb la malaltia entre els que s'inclouen 16 interns de Salita i nou convalescents que ja han sortit de l'hospitals. Les altes acumulades de pacients s'enfilen a 78 i hi ha un total de 248 recuperats, tretze més que ahir.

Martínez Benazet ha comentat que l'evolució de les xifres és bona i ha tornat a apel·lar a la responsabilitat de la ciutadania per complir les recomanacions de distanciament i mesures de protecció amb les excepcions que s'han fet de sortir a passejar i de reobertura de part de les activitats econòmiques. El ministre ha donat les dades de l'augment de la mobilitat de les persones registrat arran de les sortides que s'ha concretat en un creixement del 9,8% durant la jornada de divendres passat, amb més incidència entre les 12 i les 19 hores, quan va arribar a un 15% més que la resta de dies de confinament. Les xifres de dissabte van superar en un 10% les de les jornades anteriors també amb més moviment en la franja de la tarda.