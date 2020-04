L'AIVA creu que l'acord d'associació perjudicarà els petits concessionaris

L’arribada de grans grups empresarials podria tensionar el teixit comercial del sector i posarà en perill la viabilitat dels negocis familiars

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:54

Òscar Serrano Andorra la Vella

L’acord d’associació que està negociant Andorra amb la Unió Europea podria donar peu a que grans cadenes del sector de la venda de vehicles entrin al Principat i facin perillar la sostenibilitat dels petits concessionaris familiars. Un fet que va lamentar el nou president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Carles Sansa, que creu que obrir més les portes a la Unió Europea pot afectar el teixit econòmic del Principat. “L’acord d’associació per una banda pot generar oportunitats d’atraure riquesa i noves línies de negoci al país, però a l’hora, també pot ser contraproduent per al petit comerciant, que haurà de disputar-se les vendes amb les grans empreses”, va assenyalar al Diari.

El problema, segons Sansa, està en la dificultat que tenen els concessionaris del país a l’hora de demanar peces i recanvis per als vehicles a Espanya o França, ja que “les plataformes d’emmagatzematge de les marques estan lluny i tot el que són despeses de transport, per exemple, més enllà de Tolosa, van a càrrec del concessionari i, per tant, es redueix el marge de benefici”. En aquest sentit, els grans grups empresarials “tenen més facilitats” perquè “portar un sol vehicle fins aquí és molt car, però importar-ne a l’engròs aporta més beneficis”. A més, segons el president de l’AIVA, tenir diferents concessionaris arreu del territori, “els facilita el moviment de cotxes i recanvis entre establiments”.

El gran dubte que té Sansa, però, és si amb l’acord d’associació amb la UE, les grans empreses apostaran per entrar a la xarxa empresarial del país. “Podran entrar, però veurem si estan disposats a venir pel volum de venda que hi ha al Principat”, va concloure el president dels importadors de vehicles.



El vehicle elèctric, el present

Més enllà de les dificultats que pot patir el sector amb la possible entrada de grans grups empresarials, la venda de vehicles passa per un moment tens des de fa uns anys. Per evitar la fallida, la promoció del cotxe elèctric pot ser una solució, segons Sansa, que aposta per la mobilitat elèctrica en tres o quatre anys: “A curt termini, el vehicle elèctric tindrà una part important del pastís. El Govern està ajudant en la seva compra i la infraestructura que requereix és molt més senzilla a altres opcions com el gas”.

Les últimes dades que va presentar el servei d’Estadística del Govern indiquen que les matriculacions de vehicles elèctrics van caure en l’últim any. Tot i això, l’executiu segueix endavant amb les polítiques de finançament, i això, per a Sansa, serà clau en un futur, ja que “la facilitat d’ús per al consumidor és clau”, i si en uns anys, FEDA és capaç d’apostar per extendre la xarxa de carregadors elèctrics als carrers i les llars, “bona part de la població passarà del dièsel i la gasolina i es mouran a la novetat”.

Un altre punt clau que influirà en la comercialització del motor elèctric arreu del mon és la percepció que té la societat sobre el producte. En aquest aspecte, “s’ha creat una bona imatge al seu voltant i està socialment acceptat, així que ho té tot a favor per triomfar”, va afegir.



Un mercat més ampli

Que el vehicle elèctric es posarà de moda i s’emportarà una part important del mercat no eliminarà de l’equació els motors de combustió. La tendència que seguirà el sector, segons Sansa, és de fraccionar el sistema elèctric i híbrid per als vehicles més petits d’ús intern, i el dièsel i la benzina per als automòbils de llarg recorregut. “Hem de tenir en compte que el motor elèctric anirà destinat, si més no a curt termini, als vehicles de curta i mitja distància, que representen el gruix dels que veiem al carrer”, i per tant, “els camions, autobusos de llarga distància i altres vehicles més específics es quedaran amb el dièsel i la benzina. La combustió no morirà”, va concloure Sansa.