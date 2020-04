Els Sirkia i els cubans

Alexis Sirkia és la persona que paga el cost de l’estada de la brigada sanitària cubana que s’ha desplaçat a Andorra. És fill d’Arnold Sirkia, un finlandès que es va instal·lar a Andorra i va fer una gran fortuna amb les joies i amb la venda de diamants i safirs.

Des de l’arribada de la brigada dels metges cubans a Andorra hi ha una pregunta que està al carrer: Qui és la família Sirkia? A molts els sona a un cognom poc andorrà, els més veterans i amb més memòria recorden les seves joieries i l’habilitat amb els negocis, una persona que va acumular una gran fortuna negociant amb diamants i safirs. Eren altres temps, menys controls, gens de fiscalitat, i un negoci molt particular per a una persona com ell, tot un personatge, segons el descriuen persones que el van conèixer.

Arnold Sirkia va néixer a Finlàndia el 1929, i malgrat que s’ha especulat molt sobre els seus orígens, aquests no eren jueus. El cognom ha pres protagonisme ara perquè el cost de l’estada dels metges i infermeres cubans que es troben a Andorra és assumit per un dels molts descendents que va tenir: Alexis Sirkia. Alex, com el coneix la família, viu a Tailàndia, on té dues dones amb qui conviu en cases diferents, una situació que en aquell país és legal. Allà també és troba una de les seves germanes, Rita, que passa temporades a Andorra, país que continua estimant i on encara té moltes amistats. El patriarca Arnold Sirkia va fer una gran fortuna amb les joieries. A Andorra regentava nou establiments, però també va obrir-ne a Màlaga, Marbella i Hawai.

En realitat l’Alexis Sirkia volia que la seva donació quedés en l’anonimat, però va transcendir a l’opinió pública i moltes persones es pregunten què és de la famíla, formada per 14 germans i de moment 10 néts. El vell Sirkia va tenir dues esposes. Es va divorciar de la primera -amb qui va tenir l’Alexis i cinc fills més- i va fer un periple per Nova York i Hawai per tornar a Andorra, on va es va casar amb una dona que havia treballat en un dels seus negocis -cosina de l’anterior fiscal general, Asumpta Pujol-, i amb qui va tenir dos fills. Va morir el 1993. L’ara vidua de l’Arnold és sòcia de la joiera Nova Joia d’Andorra la Vella. Una altra part de la família viu a Encamp, altres a Tailàndia, com la primera esposa de l’Arnold.