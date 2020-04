Molt contents amb la reobertura

Els comerciants que han pogut reprendre l'activitat després de 37 dies de tancament asseguren estar satisfets, tot i que la confusió continua en alguns sectors i clients

Actualitzada 20/04/2020 a les 13:45

Alexandra Muratet Andorra la Vella

Alguns establiments han tornat a posar avui el cartell d'"obert" després de 37 dies de tancament. La primera jornada en funcionament de la represa de l'activitat en certs sectors ha fet que les cues ja no només es concentrin en els establiments d'alimentació sinó també en negocis com merceries i papereries, entre d'altres. "He vingut a buscar cartutxos de tinta i tòners per a la impressora perquè ja no en tenia" explica un client que fa cua fora de la botiga Ofijet. Les mesures de seguretat i la neteja han estat la principal preocupació de tots els establiments que s'han passat les hores prèvies a l'obertura deixant a punt el local. "Hem posat tires per marcar la distància de seguretat, portem mascaretes i tenim gel desinfectant per a les mans per a treballadors i clients, hem tret tota la pols que hi havia en el gènere, que era molta per feia molts dies que no podíem obrir, hem fet una neteja intensiva amb lleixiu i ara controlem l'aforament amb màxim 3 o 4 persones dins la botiga mentre la resta han de fer cua al carrer" explica Mari Grande, d'Ofijet. Per a tots els comerciants tornar a obrir ha estat un motiu d'alegria. "Estem molt contents. Jo personalment sóc una persona molt nerviosa i necessitava tornar a treballar" comenta una de les treballadores de la botiga de roba per a la llar i llenceria, L'indret.

La reobertura també ha deixat a alguns sectors amb dubtes sobre si poden reprendre l'activitat o no, com és el cas de la floristeria Annabel, que de moment ofereix servei a domicili i que té previst tornar a posar-se en marxa a partir de demà. "Ahir vaig trucar al telèfon d'atenció i em van dir que no podia obrir, a la tarda em van dir que si, i aquest matí m'han tornat a dir que no. Jo he llegit al BOPA que plantes, flors i llavors sí que podem, però no ho sé al 100%" comenta la propietària. Aquest sector és un dels que més clients espera tenir en els pròxims dies, ja que dijous és Sant Jordi i esperen que la reobertura els afavoreixi amb la venda de roses.