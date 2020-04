El Superior manté en el sumari del 'cas Gao Ping' els 'mails' de De Rosselló

L’advocat de l’exdirector financer de BPA les volia fora en considerar il·legal la seva incorporació

Actualitzada 20/04/2020 a les 06:55

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Els correus electrònics d’extreballadors de Banca Privada d’Andorra (BPA) que estaven en possessió de l’exdirector financer de l’entitat, Santiago de Rosselló, es mantindran, de moment, en el sumari del cas Gao Ping. Es mantindran després que la sala penal del Tribunal Superior de Justícia (TS) hagi desestimat un recurs d’apel·lació interposat per l’advocat de De Rosselló contra l’aute del 24 de gener passat dictat pel Tribunal de Corts que va denegar l’extracció del sumari de la causa primera de BPA de tota aquesta documentació. El lletrat va interposar un procediment urgent i preferent de l’article 41.1 de la Constitució, per una pretesa vulneració dels drets fonamentals al secret de les comunicacions, al secret professional, a la intimitat i a un procés degut. L’aute de Corts va decidir no admetre tràmit el procediment per no estar en concordància amb l’article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials.

El lletrat demanava a l’escrit que es dictés un nou aute que estimés el procediment realitzat davant de Corts que comportaria la nul·litat de la providència del 8 de gener del 2020 d’aquest mateix tribunal, “fent cessar d’immediat la situació il·lícita”. De negar-se aquesta providència, s’hauria d’ordenar l’extracció de la causa Gao Ping de l’escrit de la fiscalia de 7 de gener del 2020, dirigit a Corts, a on s’interessava que s’incorporés a la present causa el seu informe de data 30 de desembre de 2019, elaborat en el marc d’una altra causa judicial, la qual incorporava un informe complementari de la Uifand de 19 de desembre del 2019 i nombrosa documentació adjunta consistent en multitud de correus electrònics d’extreballadors de BPA.

L’advocat defensava que va fer el procediment urgent i preferent per “fer cessar una situació il·lícita, consistent en el manteniment de la incorporació de les seves comunicacions en forma de correus electrònics, puix la seva obtenció i incorporació fou il·lícita i il·legítima, i desproveïda de tota resolució judicial que autoritzés després la seva incorporació, i desproveïda de tota norma legal que habilités al trasllat i incorporació”. Cal recordar que De Rosselló està processat en el cas Gao Ping i que la fiscalia demana per a ell una pena de vuit anys de presó i 70 milions de multa. Els e-mails són una de les proves de càrrega que, presumptament, demostrarien les activitats il·lícites que es realitzaven a BPA.

El TS, però, ha decidit desestinar el recurs per una qüestió procedimental. En l’aute dictat el 14 d’abril, assenyala que la via escollida pel recurrent en apel·lació, el procediment urgent i preferent, “és evidentment inidònia i la inadmissió a tràmit del recurs resulta conforme al dret vigent, protector de les llibertats fonamentals en el marc de la llei”.