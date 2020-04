Satisfacció dels empresaris davant l'obertura

Les entitats són conscients que el retorn a la “nova realitat” anirà lligat a la situació sanitària

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:31

Anna Ribas Martí Pons Andorra la Vella

Els empresaris estan satisfets de l’obertura gradual proposada des de Govern. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va exposar que des de l’entitat van enviar una carta a l’executiu dimecres per “demanar un calendari del desconfinament, i la roda de premsa va ser la resposta a aquesta demanda”. “Les empreses necessitaven tenir un objectiu, un horitzó, per saber quan començaria l’obertura de l’economia”. Una obertura que, tal com va destacar, “no serà en les mateixes condicions que abans del tancament perquè s’haurà de prendre moltes mesures per adaptar-nos a aquesta nova manera de treballar”.

En aquest sentit, va detallar que “hi haurà noves mesures de protecció que requereixen una preparació prèvia, sobretot per la dificultat que hi ha per trobar mascaretes, i necessitàvem un calendari per començar a treballar en aquest sentit”. “Em consta que des dels diferents sectors s'estan preparant els EPIs (equips de protecció individual) i que serà fàcil d’implementar quan es faci l'obertura. Potser serà més just per les de la primera fase perquè començarà dilluns però hi estan treballant”. Respecte a l’obertura de la segona fase, és a dir, la que afecta el sector de la construcció, va afirmar que “ahir [divendres] vaig parlar amb ministre de Presidència i ens va dir que hauria reunions per planificar la fase dos de cara a la setmana que ve”. A més, va valorar que “érem conscient que les mesures s'haurien de dur a terme gradualment, és com ho estan fent als altres països. La segona fase arribarà d’aquí a 15 dies i ja veurem quina incidència sanitària té i les mesures que es prendran sobre la reactivació de l’activitat”.

Des de les associacions de comerciants, la presidenta de l’avinguda Meritxell, Sònia Yebra, va apreciar que “l’obertura, sempre que sigui controlada, serà benvinguda perquè permetrà que es vagi activant l’economia interna”. Yebra subratllava que “s’han de respectar les mesures” i va considerar que “la venda en línia ens ajudarà molt amb els nostres productes”. A més, va apuntar que “està clar que en el moment que comenci l’activitat hi haurà menys possibles ERTO”. Amb tot, però, va subratllar que “cal anar obrint a poc a poc per controlar la gent que es va incorporant a la feina i que no hi hagi un rebrot de la malaltia que impliqui un col·lapse sanitari”.

Per la seva part, Anna Riberaygua, presidenta de l’associació del Centre Històric, va afirmar que “el retorn a la nova normalitat ha d’anar amb consonància amb les normes sanitàries. Ha de ser un retorn progressiu, responsable i estudiat perquè no ens faci anar enrere”. Quant a les suspensions de contractes, va coincidir amb Yebra a valorar que “com més aviat comenci l’activitat, millor perquè segurament es podran evitar aquestes mesures”. Tot i això va voler ser prudent: “És difícil parlar del que pot passar en un futur”.

Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos va celebrar la reobertura encara que no tingui incidència entre el col·lectiu: “La reacció és bona perquè el fet de preveure una reobertura tímida i molt controlada és una bona notícia. El que passa és que s’ha de ser objectiu amb el nostre sector que està relacionat al 100% amb l’estat espanyol i el francès.” “Depenem dels moviments exteriors”, reiterava. D’altra banda, celebrava les mesures perquè “a la construcció segurament podran evitar els ERTO”.

