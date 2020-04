Més de 20.000 persones inscrites per fer els tests

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:39

"AJUDEM QUE AQUEST PAÍS SEGUEIXI ENDAVANT"

Ja fa més d’una setmana que els especialistes cubans s’han incorporat al sistema sanitari andorrà per alleujar la pressió sobre els professionals del país, i els metges es troben molt a gust al Principat. El doctor Yurisan Curbelo, que ha estat uns dies a El Cedre, va valorar que “el tracte amb els pacients i la interacció amb els nostres homòlegs andorrans són molt bons, ens sentim com a casa i estem treballant per ajudar que aquest petit país pugui seguir avançant”. Així mateix, José Carlos Castillo va destacar que “ens sentim molt satisfets amb la tasca que estem duent a terme perquè estem atenent un sector molt fràgil de la societat”.

Martínez Benazet es va desplaçar ahir a veure els sanitaris cubans a l’hotel on s’allotgen i va confessar que “m’he emocionat perquè són persones molt afables amb molt bona preparació”. “Tenen molts bons criteris i formació clínica i per a mi ha estat tot un plaer poder-los saludar i agrair la feina que estan fent. Tots els professionals del SAAS m’han traslladat que estan encantats amb la seva col·laboració i els he manifestat l’agraïment dels ciutadans i del Govern d’Andorra per la tasca que estan fent amb molta il·lusió i amb una dedicació horària espectacular”, destacava.

Ahir es va fer una reubicació dels professionals cubans i només s’han quedat dos metges a El Cedre, la resta estan a l’hospital.

El dispositiu per demanar la cita prèvia per al test d’anticossos es va posar en marxa ahir al voltant de les 16 hores, i al final del dia van ser més de 20.000 les persones que s’havien inscrit a la pàgina web coronavirus.govern.ad. L’aplicatiu s’havia d’activar divendres al matí però, segons va explicar en roda de premsa el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, “hi va haver una reunió entre comuns i equip tècnic i es va decidir canviar alguns aspectes de les fitxes tècniques de recollida de dades”. Tot i això, va considerar que aquest problema “no enderrirà gaire els tests”.En aquest sentit, va indicar que el que sí que podria retardar el procés és que “l’operativa del cribratge és molt complexa, s’està preparant. A més, tenim més de 700 voluntaris que s’han ofert per dur a terme els tests i hem de mobilitzar totes aquestes persones i formar-les, això ens portarà un temps però esperem que a finals de la setmana que ve o a principis de la següent es posi en funcionament”. Sobre la logística, el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, va exposar que encara hi ha factors que s’estan acabant de definir però que, a banda del dispositiu a la web, “cap a mitjans de la setmana que ve els comuns habilitaran telèfons per atendre trucades, es recopilarà la gent i quan sapiguem quan es pot començar es donaran les cites”.Respecte a la participació ciutadana, va afirmar que “estem molt satisfets i gratament sorpresos perquè no esperàvem tants voluntaris per fer les proves i perquè, tot i que sí que esperàvem un boom d’inscripcions, no pensàvem que seria tan gran”. És per això que va afegir que “la gent està neguitosa per fer-se el test però els volem demanar paciència perquè no se’ls notificarà demà [avui per al lector] ni demà passat [demà]”.Tanmateix, va especificar que hi haurà una cinquantena de punts de recollida de mostra situats en aparcaments i que estaran distribuïts en funció de la població de cada parròquia. Així doncs, a Andorra la Vella n’hi haurà 16; a Escaldes-Engordany, 10; a Encamp, vuit punts; a La Massana i a Sant Julià de Lòria se n’habilitaran set, a Ordino, 4 i a Canillo, 3. A més, va afirmar que “dins d’aquests punts de recollida sempre n’hi haurà un de peatonal però les proves es faran, en la mesura del possible, des dels cotxes”.En relació amb la presa de mostres, Benazet va expressar que hi ha una forquilla de temperatura òptima per a efectuar el test que va dels 15 als 22 graus. En aquest sentit, Pons va confessar que “la temperatura ideal no es podrà assolir en molts llocs, però intentarem fer les proves en pàrquings coberts per poder calefactar les zones”. A més, Benazet va destacar que “prèviament es farà un estudi de sensibilitat de la prova a diferents temperatures per tal que les proves es facin en un ambient excel·lent i no en disminueixi l’efectivitat”.Un home usuari d’El Cedre va ser la víctima número 36 de la Covid-19 al Principat. El pacient estava ingressat a la planta habilitada de la residència sociosanitària per a padrins diagnosticats i va morir ahir a la tarda. Així doncs, a hores d’ara hi ha 41 persones positives a la residència, 15 de les quals provenen de la Salita. A més, a El Cedre també hi ha 11 persones convalescents que esperen la doble negativització de les PCR per poder tornar al seu domicili.Quant als casos totals del país, el ministre de Salut va expressar ahir que ja són 704 les persones que han estat diagnosticades de coronavirus mentre que hi ha 463 casos actius. D’altra banda, hi ha 205 pacients que ja han rebut l’alta. Pel que fa als pacients hospitalizats, n’hi ha 36 en total: 17 es troben a planta i 19 a l’UCI, tot i que en són 14 els que es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Benazet també va detallar que hi ha 61 professionals sanitaris i 11 membres dels cossos especials contagiats i va celebrar la recuperació de vuit pacients d’El Cedre i dos de Salita en els últims dies.