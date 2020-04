L'entrada de vehicles per Setmana Santa cau un 94% respecte a l'any anterior

Van accedir al país 7.541 automòbils per les dues fronteres mentre que el 2019 ho van fer 131.577

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:21

Lorena Giménez Andorra la Vella

L’entrada de vehicles al país per Setmana Santa va caure un 94% en comparació a l’any anterior. Així ho va afirmar el cap de l’àrea de Mobilitat, Jaume Bonell, qui va manifestar que “la pitjor Setmana Santa de la història és millor que aquesta”. Segons les dades facilitades la setmana del 5 al 13 d’abril van accedir al país un total de 7.541 automòbils per ambdues fronteres mentre que el 2019 ho van fer 131.577.

Els dies més concorreguts van ser dilluns, dimarts, dimecres i dijous de la setmana passada, amb l’arribada de 4.071 vehicles per Espanya i 447 per França. En aquest sentit, Bonell va argumentar que l’augment de concurrència es deu al fet que “les entrades al país han estat de fronterers i de camions de mercaderies”. I va afegir que la xifra està directament relacionada amb el fet que la gent entre setmana segueix treballant i és en els dies de festivitat en els quals es nota la davallada de vehicles. “Ens trobem en una situació que mai ens hauríem imaginat, una de les setmanes amb més afluència de visitants al territori amb els carrers buits”, va matisar el cap de Mobilitat.

Bonell va puntualitzar que la causa principal de la baixada de la mobilitat és l’estat d’emergència imposat als països veïns. D’aquesta manera, va indicar que “a Espanya està tot parat, però la pitjor dada d’afluència es troba a França”, ja que “pot ser en el recompte de vehicles s’hi hagi comptabilitzat els treballadors de duana que passen pel punt de control perquè fronterers al Pas de la Casa no n’hi ha gaires”.

Quant a les perspectives de futur, Bonell va informar que no tenen cap estimació sobre com es desenvoluparà la situació. “Nosaltres tenim una dependència dels països veïns i en aquest sentit no sabem què passarà. Tot i això esperem que puguem tornar a la normalitat com més aviat millor, però de moment no podem ser gaire optimistes”, va dir.

D’altra banda, el cap de l’àrea de Mobilitat va explicar que la bossa de vehicles ja es troba en funcionament, malgrat que en aquests moments no és d’utilitat. “La bossa de vehicles compta i localitza la posició dels automòbils que entren a Andorra, però ara la majoria de turismes que entren marxen el mateix dia i dona un resultat negatiu.” Tanmateix, cal recordar que aquest sistema s’ha dissenyat per controlar i agilitzar el trànsit al país en els dies de més afluència de turistes.