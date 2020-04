El Govern insisteix en la necessitat de respectar "amb rigor" les recomanacions per reduir el risc de rebrot

Andorra suma 713 casos i 235 recuperacions Joan Martínez Benazet i Eric Jover han comparegut avui diumenge a la tarda SFGA

Actualitzada 19/04/2020 a les 19:23

Les dades d'evolució de la Covid-19 demostren que "el nombre de pacients a l'hospital i a l'UCI està disminuint i que el comportament de l'epidèmia s'ha moderat però no ens pot fer baixar la guàrdia" ha ressaltat aquesta tarda el ministre Joan Martínez Benazet per demanar molta prudència en el compliment de les recomanacions de distanciament social, ús de mascaretes, higiène de mans i superfícies per no facilitar la propagació del virus. El ministre ha informat que la malaltia deixa fins avui 713 positius, nou més que ahir, 235 recuperats, que suposen un augment de 30 pacients en un dia, els òbits es mantenen en 36 afectats amb el que es va produir ahir a la tarda a El Cedre i es mantenen actius 442 casos, dels quals hi ha 41 ingressats a l'àrea assistencial per a coronavirus del centre sociosanitari de Santa Coloma, amb 15 interns provinents de Salita i una desena de convalescents. I ha volgut agrair la dedicació dels professionals sanitaris incidint que s'ha extubat molts pacients positius "que no és habitual" i dues persones que han estat amb respirador han marxat cap a casa, una d'elles major de 70 anys.

Martínez Benazet ha precisat que a l'hospital hi ha 35 infectats per SARS-CoV-2 dels quals 19 ocupen un llit a cures intensives i 13 necessiten ventilació mecànica, una xifra que evidencia una baixada respecte fa dues setmanes quan l'ocupació hospitalària fregava els 60 pacients, perquè ja hi ha 78 altes acumulades. I ha recalcat que l'UCI continua sent "el punt feble" davant un increment dels contagis perquè hi ha 13 persones connectades a un respirador i "mai havíem superat els 8 malalts" i ha recordat que és imprescindible "seguir amb molt rigor" les indicacions que es donen des de Salut per fer l'hora de sortida de passeig i per a la reincorporació de les activitats que demà tornen a obrir. El ministre ha insistit que la malaltia "es quedarà molt temps", durant molt temps s'haurà de portar mascareta i quan més curosa sigui la població en respectar les normes abans arribarà el retorn a la normalitat que no serà igual "i haurem de canviar molts hàbits" i el comportament dels treballadors i dels clients en els negocis que obren demà i en les activitats socials, ha reblat el ministre Eric Jover en la compareixença conjunta.

